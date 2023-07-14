https://sputnik-georgia.ru/20230714/polnyy-anshlag-na-bolshom-kontserte-v-tsentre-tbilisi-v-chest-svetitskhovloba---foto-279552622.html

Полный аншлаг на большом концерте в центре Тбилиси в честь Светицховлоба – фото

Полный аншлаг на большом концерте в центре Тбилиси в честь Светицховлоба – фото

В центре Тбилиси на площади Орбелиани перед резиденцией президента Грузии состоялся большой концерт, на котором выступили известные грузинские артисты и... 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T12:55+0400

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празднование мцхетоба - светицховлоба

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Концерт был посвящен празднику Светицховлоба и состоялся по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Посещение концерта было свободным для всех желающих, тут собрались сотни людей.

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