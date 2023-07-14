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https://sputnik-georgia.ru/20230714/polnyy-anshlag-na-bolshom-kontserte-v-tsentre-tbilisi-v-chest-svetitskhovloba---foto-279552622.html
Полный аншлаг на большом концерте в центре Тбилиси в честь Светицховлоба – фото
Полный аншлаг на большом концерте в центре Тбилиси в честь Светицховлоба – фото
В центре Тбилиси на площади Орбелиани перед резиденцией президента Грузии состоялся большой концерт, на котором выступили известные грузинские артисты и... 14.07.2023, Sputnik Грузия
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Концерт был посвящен празднику Светицховлоба и состоялся по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Посещение концерта было свободным для всех желающих, тут собрались сотни людей.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, концерт, мцхетоба-светицховлоба, празднование мцхетоба - светицховлоба, фото
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, концерт, мцхетоба-светицховлоба, празднование мцхетоба - светицховлоба, фото

Полный аншлаг на большом концерте в центре Тбилиси в честь Светицховлоба – фото

12:55 14.07.2023 (обновлено: 13:03 14.07.2023)
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В центре Тбилиси на площади Орбелиани перед резиденцией президента Грузии состоялся большой концерт, на котором выступили известные грузинские артисты и Национальный симфонический оркестр
Концерт был посвящен празднику Светицховлоба и состоялся по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Посещение концерта было свободным для всех желающих, тут собрались сотни людей.
© photo: Sputnik / Stringer

Большой концерт, посвященный празднику Светицховлоба, состоялся в центре Тбилиси.

Большой концерт, посвященный празднику Светицховлоба, состоялся в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Большой концерт, посвященный празднику Светицховлоба, состоялся в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

На концерте выступили звезды грузинской эстрады и Национальный симфонический оркестр.

На концерте выступили звезды грузинской эстрады и Национальный симфонический оркестр. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

На концерте выступили звезды грузинской эстрады и Национальный симфонический оркестр.

© photo: Sputnik / Stringer

Посещение концерта было свободным для всех желающих.

Посещение концерта было свободным для всех желающих. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Посещение концерта было свободным для всех желающих.

© photo: Sputnik / Stringer

Концерт на площади Орбелиани состоялся по инициативе Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.

Концерт на площади Орбелиани состоялся по инициативе Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Концерт на площади Орбелиани состоялся по инициативе Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.

© photo: Sputnik / Stringer

Зрители услышали произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели.

Зрители услышали произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Зрители услышали произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели.

© photo: Sputnik / Stringer

На концерте был полный аншлаг – зрители заполнили все стулья перед сценой и стояли на прилегающей территории.

На концерте был полный аншлаг – зрители заполнили все стулья перед сценой и стояли на прилегающей территории. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

На концерте был полный аншлаг – зрители заполнили все стулья перед сценой и стояли на прилегающей территории.

© photo: Sputnik / Stringer

Концерт состоял из двух частей – в первой части прозвучали классические произведения.

Концерт состоял из двух частей – в первой части прозвучали классические произведения. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Концерт состоял из двух частей – в первой части прозвучали классические произведения.

© photo: Sputnik / Stringer

Во второй части концерта зрителям был представлен синтез электронной и джазовой музыки.

Во второй части концерта зрителям был представлен синтез электронной и джазовой музыки. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во второй части концерта зрителям был представлен синтез электронной и джазовой музыки.

© photo: Sputnik / Stringer

Все те, кто пришел посмотреть концерт, остались довольны.

Все те, кто пришел посмотреть концерт, остались довольны. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все те, кто пришел посмотреть концерт, остались довольны.

© photo: Sputnik / Stringer

Проведение таких концертов уже стало традицией.

Проведение таких концертов уже стало традицией. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Проведение таких концертов уже стало традицией.

© photo: Sputnik / Stringer

Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября.

Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября.

© photo: Sputnik / Stringer

Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников.

Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников.

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