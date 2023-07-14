https://sputnik-georgia.ru/20230714/polnyy-anshlag-na-bolshom-kontserte-v-tsentre-tbilisi-v-chest-svetitskhovloba---foto-279552622.html
Полный аншлаг на большом концерте в центре Тбилиси в честь Светицховлоба – фото
Полный аншлаг на большом концерте в центре Тбилиси в честь Светицховлоба – фото
В центре Тбилиси на площади Орбелиани перед резиденцией президента Грузии состоялся большой концерт, на котором выступили известные грузинские артисты и... 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T12:55+0400
2023-07-14T12:55+0400
2023-07-14T13:03+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
концерт
мцхетоба-светицховлоба
празднование мцхетоба - светицховлоба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0e/279543264_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1da61f6ca6ff5f2371e51fa57fd6e993.jpg
Концерт был посвящен празднику Светицховлоба и состоялся по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Посещение концерта было свободным для всех желающих, тут собрались сотни людей.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0e/279543264_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7858df5ec24f43cea2b771ce7a44841e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, концерт, мцхетоба-светицховлоба, празднование мцхетоба - светицховлоба, фото
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, концерт, мцхетоба-светицховлоба, празднование мцхетоба - светицховлоба, фото
Полный аншлаг на большом концерте в центре Тбилиси в честь Светицховлоба – фото
12:55 14.07.2023 (обновлено: 13:03 14.07.2023)
В центре Тбилиси на площади Орбелиани перед резиденцией президента Грузии состоялся большой концерт, на котором выступили известные грузинские артисты и Национальный симфонический оркестр
Концерт был посвящен празднику Светицховлоба и состоялся по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Посещение концерта было свободным для всех желающих, тут собрались сотни людей.
© photo: Sputnik / Stringer
Большой концерт, посвященный празднику Светицховлоба, состоялся в центре Тбилиси.
Большой концерт, посвященный празднику Светицховлоба, состоялся в центре Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
На концерте выступили звезды грузинской эстрады и Национальный симфонический оркестр.
На концерте выступили звезды грузинской эстрады и Национальный симфонический оркестр.
© photo: Sputnik / Stringer
Посещение концерта было свободным для всех желающих.
Посещение концерта было свободным для всех желающих.
© photo: Sputnik / Stringer
Концерт на площади Орбелиани состоялся по инициативе Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
Концерт на площади Орбелиани состоялся по инициативе Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
© photo: Sputnik / Stringer
Зрители услышали произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели.
Зрители услышали произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели.
© photo: Sputnik / Stringer
На концерте был полный аншлаг – зрители заполнили все стулья перед сценой и стояли на прилегающей территории.
На концерте был полный аншлаг – зрители заполнили все стулья перед сценой и стояли на прилегающей территории.
© photo: Sputnik / Stringer
Концерт состоял из двух частей – в первой части прозвучали классические произведения.
Концерт состоял из двух частей – в первой части прозвучали классические произведения.
© photo: Sputnik / Stringer
Во второй части концерта зрителям был представлен синтез электронной и джазовой музыки.
Во второй части концерта зрителям был представлен синтез электронной и джазовой музыки.
© photo: Sputnik / Stringer
Все те, кто пришел посмотреть концерт, остались довольны.
Все те, кто пришел посмотреть концерт, остались довольны.
© photo: Sputnik / Stringer
Проведение таких концертов уже стало традицией.
Проведение таких концертов уже стало традицией.
© photo: Sputnik / Stringer
Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября.
Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября.
© photo: Sputnik / Stringer
Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников.
Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников.