https://sputnik-georgia.ru/20230714/posol-gruzii-v-yaponii-soobschil-o-sovershennom-na-nego-napadenii-279567493.html

Посол Грузии в Японии сообщил о совершенном на него нападении

Посол Грузии в Японии сообщил о совершенном на него нападении

До нападения произошел "дорожно-транспортный инцидент", в результате которого никто не пострадал, сообщили в полиции 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Посол Грузии в Токио Теймураз Лежава сообщил 14 июля о том, что в японской столице на него и его водителя напали. Об этом он написал в Twitter.Лежава опубликовал видео длительностью в секунду, на котором видно, как злоумышленник через переднюю дверь пытается дотянуться до заднего сиденья. При этом агентство Киодо, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, информирует, что до нападения произошел "дорожно-транспортный инцидент", в результате которого никто не пострадал. О подробностях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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