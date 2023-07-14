https://sputnik-georgia.ru/20230714/posol-gruzii-v-yaponii-soobschil-o-sovershennom-na-nego-napadenii-279567493.html
Посол Грузии в Японии сообщил о совершенном на него нападении
Посол Грузии в Японии сообщил о совершенном на него нападении
До нападения произошел "дорожно-транспортный инцидент", в результате которого никто не пострадал, сообщили в полиции 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T18:04+0400
2023-07-14T18:04+0400
2023-07-14T18:04+0400
грузия
новости
происшествия
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0f/276752284_0:289:3125:2047_1920x0_80_0_0_4c5c2abfa850d9a6ea4addb7e954779b.jpg
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Посол Грузии в Токио Теймураз Лежава сообщил 14 июля о том, что в японской столице на него и его водителя напали. Об этом он написал в Twitter.Лежава опубликовал видео длительностью в секунду, на котором видно, как злоумышленник через переднюю дверь пытается дотянуться до заднего сиденья. При этом агентство Киодо, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, информирует, что до нападения произошел "дорожно-транспортный инцидент", в результате которого никто не пострадал. О подробностях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0f/276752284_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_90973ce29b02396e6aecef199b43b238.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, япония, в мире
грузия, новости, происшествия, япония, в мире
Посол Грузии в Японии сообщил о совершенном на него нападении
До нападения произошел "дорожно-транспортный инцидент", в результате которого никто не пострадал, сообщили в полиции
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Посол Грузии в Токио Теймураз Лежава сообщил 14 июля о том, что в японской столице на него и его водителя напали. Об этом он написал в Twitter.
Лежава опубликовал видео длительностью в секунду, на котором видно, как злоумышленник через переднюю дверь пытается дотянуться до заднего сиденья.
"Внезапно он открыл дверь машины посла и совершил нападение. Это безобразие", – сообщил дипломат, поблагодарив водителя и отметив его хладнокровие.
При этом агентство Киодо, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, информирует, что до нападения произошел "дорожно-транспортный инцидент", в результате которого никто не пострадал. О подробностях не сообщается.