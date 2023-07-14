Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230714/prazdnik-svetitskhovloba-otmetili-bolshim-kontsertom-v-tsentre-tbilisi---video-279538714.html
Праздник Светицховлоба отметили большим концертом в центре Тбилиси - видео
Праздник Светицховлоба отметили большим концертом в центре Тбилиси - видео
Торжественный концерт в честь праздника Светицховлоба состоялся 13 июля в центре Тбилиси на площади Орбелиани перед резиденцией президента Грузии. Смотрите в... 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T01:00+0400
2023-07-14T08:41+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
светицховели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0e/279538391_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d9a762c5d8d3e0f91d2f7fe62b5bcc53.jpg
На концерте выступили известные грузинские артисты и Национальный симфонический оркестр. Концерт состоялся по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго.Программа мероприятия была разделена на две части – в первой прозвучали произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели в исполнении Национального симфонического оркестра под руководством маэстро Николоза Рачвели.Во второй части выступили музыканты нового поколения. Был представлен синтез джаза, классической и электронной музыки в рамках проекта "Солнце пожелало любви звука". Кроме того, на мероприятии выступили исполнительница Нато Метонидзе, ансамбль "Швидкаца" и другие певцы и музыканты.Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября. Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников. С утра во всех православных храмах страны проводилась праздничная служба.13 июля Грузинская Православная церковь отмечает Собор Святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых. По традиции больше всего верующих собирается в этот день в кафедральном соборе Светицховели в древней столице Грузии Мцхета, построенном в честь двенадцати апостолов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0e/279538391_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6131207ec6dc45c3702c8dc3d150869c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, светицховели, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, светицховели, видео

Праздник Светицховлоба отметили большим концертом в центре Тбилиси - видео

01:00 14.07.2023 (обновлено: 08:41 14.07.2023)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Торжественный концерт в честь праздника Светицховлоба состоялся 13 июля в центре Тбилиси на площади Орбелиани перед резиденцией президента Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошло мероприятие.
На концерте выступили известные грузинские артисты и Национальный симфонический оркестр. Концерт состоялся по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго.

Программа мероприятия была разделена на две части – в первой прозвучали произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели в исполнении Национального симфонического оркестра под руководством маэстро Николоза Рачвели.

Во второй части выступили музыканты нового поколения. Был представлен синтез джаза, классической и электронной музыки в рамках проекта "Солнце пожелало любви звука". Кроме того, на мероприятии выступили исполнительница Нато Метонидзе, ансамбль "Швидкаца" и другие певцы и музыканты.

Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября. Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников. С утра во всех православных храмах страны проводилась праздничная служба.

13 июля Грузинская Православная церковь отмечает Собор Святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых. По традиции больше всего верующих собирается в этот день в кафедральном соборе Светицховели в древней столице Грузии Мцхета, построенном в честь двенадцати апостолов.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0