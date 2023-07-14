Праздник Светицховлоба отметили большим концертом в центре Тбилиси - видео
01:00 14.07.2023 (обновлено: 08:41 14.07.2023)
© video: Sputnik / Stringer
Торжественный концерт в честь праздника Светицховлоба состоялся 13 июля в центре Тбилиси на площади Орбелиани перед резиденцией президента Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошло мероприятие.
На концерте выступили известные грузинские артисты и Национальный симфонический оркестр. Концерт состоялся по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
Программа мероприятия была разделена на две части – в первой прозвучали произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели в исполнении Национального симфонического оркестра под руководством маэстро Николоза Рачвели.
Во второй части выступили музыканты нового поколения. Был представлен синтез джаза, классической и электронной музыки в рамках проекта "Солнце пожелало любви звука". Кроме того, на мероприятии выступили исполнительница Нато Метонидзе, ансамбль "Швидкаца" и другие певцы и музыканты.
Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября. Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников. С утра во всех православных храмах страны проводилась праздничная служба.
13 июля Грузинская Православная церковь отмечает Собор Святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых. По традиции больше всего верующих собирается в этот день в кафедральном соборе Светицховели в древней столице Грузии Мцхета, построенном в честь двенадцати апостолов.
Программа мероприятия была разделена на две части – в первой прозвучали произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели в исполнении Национального симфонического оркестра под руководством маэстро Николоза Рачвели.
Во второй части выступили музыканты нового поколения. Был представлен синтез джаза, классической и электронной музыки в рамках проекта "Солнце пожелало любви звука". Кроме того, на мероприятии выступили исполнительница Нато Метонидзе, ансамбль "Швидкаца" и другие певцы и музыканты.
Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября. Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников. С утра во всех православных храмах страны проводилась праздничная служба.
13 июля Грузинская Православная церковь отмечает Собор Святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых. По традиции больше всего верующих собирается в этот день в кафедральном соборе Светицховели в древней столице Грузии Мцхета, построенном в честь двенадцати апостолов.