https://sputnik-georgia.ru/20230714/prazdnik-svetitskhovloba-otmetili-bolshim-kontsertom-v-tsentre-tbilisi---video-279538714.html

Праздник Светицховлоба отметили большим концертом в центре Тбилиси - видео

Праздник Светицховлоба отметили большим концертом в центре Тбилиси - видео

Торжественный концерт в честь праздника Светицховлоба состоялся 13 июля в центре Тбилиси на площади Орбелиани перед резиденцией президента Грузии. Смотрите в... 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T01:00+0400

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На концерте выступили известные грузинские артисты и Национальный симфонический оркестр. Концерт состоялся по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго.Программа мероприятия была разделена на две части – в первой прозвучали произведения легендарных грузинских композиторов Джансуга Кахидзе, Реваза Лагидзе, Гии Канчели в исполнении Национального симфонического оркестра под руководством маэстро Николоза Рачвели.Во второй части выступили музыканты нового поколения. Был представлен синтез джаза, классической и электронной музыки в рамках проекта "Солнце пожелало любви звука". Кроме того, на мероприятии выступили исполнительница Нато Метонидзе, ансамбль "Швидкаца" и другие певцы и музыканты.Светицховлоба в Грузии отмечают два раза в год – 13 июля и 14 октября. Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников. С утра во всех православных храмах страны проводилась праздничная служба.13 июля Грузинская Православная церковь отмечает Собор Святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых. По традиции больше всего верующих собирается в этот день в кафедральном соборе Светицховели в древней столице Грузии Мцхета, построенном в честь двенадцати апостолов.

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