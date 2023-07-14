https://sputnik-georgia.ru/20230714/smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-tbilisi--smi-279564642.html

Смертельное ДТП произошло в Тбилиси – СМИ

Смертельное ДТП произошло в Тбилиси – СМИ

Автомобиль, ехавший по Кахетинскому шоссе, съехал с проезжей части и врезался в бетонную конструкцию 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T16:01+0400

2023-07-14T16:01+0400

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Автомобильная авария произошла на Кахетинском шоссе в Тбилиси, по имеющейся информации, погиб один человек, сообщает телекомпания "Рустави 2". Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в бетонную конструкцию. Другие детали инцидента пока не сообщаются. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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