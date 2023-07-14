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Центр единого управления тюремным конвоем открыли в Тбилиси
Центр единого управления тюремным конвоем открыли в Тбилиси
Новый центр оснащен современной техникой для более безопасного и эффективного перемещения заключенных 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T18:44+0400
2023-07-14T18:44+0400
2023-07-14T18:44+0400
грузия
новости
общество
специальная пенитенциарная служба
рати брегадзе
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Центр единого управления конвоем открыт для еще большей безопасности конвоирования заключенных, а также для безопасности тюремного персонала, сообщили в министерстве юстиции Грузии.Центр оснащен новейшей и современной техникой радиочастотной и GPS-навигации. Это позволяет оперативно, эффективно и с еще более высокими стандартами безопасности осуществлять как перемещения осужденных, так и работу сотрудников главного управления эскортирования и специальных мероприятий. Пенитенциарная служба обеспечила комфортные условия труда для сотрудников, занятых в Центре, выделив для них зону отдыха, оснащенную всем необходимым оборудованием и инвентарем. С работой центра ознакомились министр юстиции Рати Брегадзе и глава Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили. Приоритетом для специальной пенитенциарной службы является улучшение условий содержания заключенных, а также обеспечение достойных условий труда для сотрудников. С этой целью служба реализует ряд реформ и проектов, делающих деятельность службы еще более эффективной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
Центр единого управления тюремным конвоем открыли в Тбилиси
Новый центр оснащен современной техникой для более безопасного и эффективного перемещения заключенных
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Центр единого управления конвоем открыт для еще большей безопасности конвоирования заключенных, а также для безопасности тюремного персонала, сообщили в министерстве юстиции Грузии.
Центр оснащен новейшей и современной техникой радиочастотной и GPS-навигации. Это позволяет оперативно, эффективно и с еще более высокими стандартами безопасности осуществлять как перемещения осужденных, так и работу сотрудников главного управления эскортирования и специальных мероприятий.
Пенитенциарная служба обеспечила комфортные условия труда для сотрудников, занятых в Центре, выделив для них зону отдыха, оснащенную всем необходимым оборудованием и инвентарем.
С работой центра ознакомились министр юстиции Рати Брегадзе и глава Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
Приоритетом для специальной пенитенциарной службы является улучшение условий содержания заключенных, а также обеспечение достойных условий труда для сотрудников. С этой целью служба реализует ряд реформ и проектов, делающих деятельность службы еще более эффективной.