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Власти Грузии восстанавливают пострадавшие от ливня районы Западной Грузии
Власти Грузии восстанавливают пострадавшие от ливня районы Западной Грузии
Регионы западной Грузии – Гурия, Имерети, Аджария, Самегрело – сильно пострадали в результате проливных дождей и ветра 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T07:32+0400
2023-07-14T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Восстановительные работы пострадавших в результате ливня и ветра районов Западной Грузии идут полным ходом, сообщает телекомпания "Имеди". Регионы западной Грузии – Гурия, Имерети, Аджария, Самегрело – сильно пострадали в результате проливных дождей и ветра. Здесь снесены мосты, разрушены дороги, дворы и крыши зданий, в некоторых местах сошел оползень. Были повреждены линии электропередач и водопроводные трубы, из-за чего население некоторых мест осталось без воды и света. В Поти и Сенаки около 32 тысяч абонентов остались без воды в результате ливня. Из берегов вышла река Техура и повредила инфраструктуру Компании объединенного водоснабжения. Восстановительные работы здесь идут в активном режиме. Для решения проблемы на месте мобилизованы бригады Компании объединенного водоснабжения Грузии и Служба эксплуатации. К ликвидационным работам последствий стихии подключили тяжелую спецтехнику. Благодаря проведенным работам население Поти получит воду по соответствующему графику до конца дня. Параллельно продолжаются восстановительные работы центрального трубопровода Сенаки. Однако здесь работы осложняет существующий уровень воды. На месте с ситуацией ознакомились директор Компании объединенного водоснабжения Александре Тевдорадзе и его заместитель Ираклий Напетвридзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гурия, имерети, самегрело, непогода в грузии
Власти Грузии восстанавливают пострадавшие от ливня районы Западной Грузии
07:32 14.07.2023 (обновлено: 07:38 14.07.2023)
Регионы западной Грузии – Гурия, Имерети, Аджария, Самегрело – сильно пострадали в результате проливных дождей и ветра
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Восстановительные работы пострадавших в результате ливня и ветра районов Западной Грузии идут полным ходом, сообщает телекомпания "Имеди".
Регионы западной Грузии – Гурия, Имерети, Аджария, Самегрело – сильно пострадали в результате проливных дождей и ветра. Здесь снесены мосты, разрушены дороги, дворы и крыши зданий, в некоторых местах сошел оползень. Были повреждены линии электропередач и водопроводные трубы, из-за чего население некоторых мест осталось без воды и света.
"Ни один населенный пункт не отрезан от основных дорог. Электроэнергию полностью получают и в Гурия, и Самегрело, и Имерети. Работы идут… Через несколько дней будет подсчитан инфраструктурный ущерб, и, соответственно, центральная власть профинансирует ущерб", – заявил первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Илия Бегиашвили.
В Поти и Сенаки около 32 тысяч абонентов остались без воды в результате ливня. Из берегов вышла река Техура и повредила инфраструктуру Компании объединенного водоснабжения.
Восстановительные работы здесь идут в активном режиме. Для решения проблемы на месте мобилизованы бригады Компании объединенного водоснабжения Грузии и Служба эксплуатации. К ликвидационным работам последствий стихии подключили тяжелую спецтехнику.
Благодаря проведенным работам население Поти получит воду по соответствующему графику до конца дня. Параллельно продолжаются восстановительные работы центрального трубопровода Сенаки. Однако здесь работы осложняет существующий уровень воды.
"Созданы рабочие группы, которые активно работают в плане подсчета ущерба, и после установления объема ущерба центральные и местные власти совместными усилиями максимально в краткие сроки постараются восстановить поврежденную инфраструктуру", – заявил госуполномоченный в регионе Гурия Георгий Урушадзе.
На месте с ситуацией ознакомились директор Компании объединенного водоснабжения Александре Тевдорадзе и его заместитель Ираклий Напетвридзе.