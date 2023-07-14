https://sputnik-georgia.ru/20230714/vlasti-gruzii-vosstanavlivayut-postradavshie-ot-livnya-rayony-zapadnoy-gruzii-279537197.html

Власти Грузии восстанавливают пострадавшие от ливня районы Западной Грузии

Власти Грузии восстанавливают пострадавшие от ливня районы Западной Грузии

Регионы западной Грузии – Гурия, Имерети, Аджария, Самегрело – сильно пострадали в результате проливных дождей и ветра 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T07:32+0400

2023-07-14T07:32+0400

2023-07-14T07:38+0400

грузия

новости

происшествия

гурия

имерети

самегрело

непогода в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/17/249269641_30:0:2851:1587_1920x0_80_0_0_0d413b5c1d52223593c3dbbc45eb3e99.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Восстановительные работы пострадавших в результате ливня и ветра районов Западной Грузии идут полным ходом, сообщает телекомпания "Имеди". Регионы западной Грузии – Гурия, Имерети, Аджария, Самегрело – сильно пострадали в результате проливных дождей и ветра. Здесь снесены мосты, разрушены дороги, дворы и крыши зданий, в некоторых местах сошел оползень. Были повреждены линии электропередач и водопроводные трубы, из-за чего население некоторых мест осталось без воды и света. В Поти и Сенаки около 32 тысяч абонентов остались без воды в результате ливня. Из берегов вышла река Техура и повредила инфраструктуру Компании объединенного водоснабжения. Восстановительные работы здесь идут в активном режиме. Для решения проблемы на месте мобилизованы бригады Компании объединенного водоснабжения Грузии и Служба эксплуатации. К ликвидационным работам последствий стихии подключили тяжелую спецтехнику. Благодаря проведенным работам население Поти получит воду по соответствующему графику до конца дня. Параллельно продолжаются восстановительные работы центрального трубопровода Сенаки. Однако здесь работы осложняет существующий уровень воды. На месте с ситуацией ознакомились директор Компании объединенного водоснабжения Александре Тевдорадзе и его заместитель Ираклий Напетвридзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

имерети

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, гурия, имерети, самегрело, непогода в грузии