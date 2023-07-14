https://sputnik-georgia.ru/20230714/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-279536903.html

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Экспорт составил примерно 3,1 миллиарда долларов, что на 19,2% больше, чем в январе-июне 2022 года 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T09:01+0400

2023-07-14T09:01+0400

2023-07-14T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2023 года вырос на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму более чем 7 миллиардов долларов, что на 20,4% больше данных первого полугодия 2022 года.Экспорт составил примерно 3,1 миллиарда долларов. Это на 19,2% больше, чем в январе-июне 2022 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 4,2 миллиарда долларов, что почти на 21,3% больше аналогичного показателя за первое полугодие 2022 года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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