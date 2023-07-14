https://sputnik-georgia.ru/20230714/vzryv-avtomobilya-v-tbilisi-mediki-boryutsya-za-zhizn-postradavshego-279540204.html

Взрыв автомобиля в Тбилиси: медики борются за жизнь пострадавшего

Взрыв автомобиля в Тбилиси: медики борются за жизнь пострадавшего

Взорвавшийся автомобиль был неисправен, водитель привез его на починку 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T10:42+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Медики борются за жизнь мужчины, который пострадал во время взрыва автомобиля в Тбилиси.Как сообщает телекомпания "Рустави-2", инцидент произошел накануне вечером у автомастерской на улице Пеикреби. Автомобиль взорвался тогда, когда водитель отвез машину в мастерскую на починку. Огонь распространился и на близлежащие автомобили, которые также сгорели. Пострадавшего госпитализировали в Университетскую клинику имени Симона Хечинашвили со множественными ожогами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.По факту начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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