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Взрыв автомобиля в Тбилиси: медики борются за жизнь пострадавшего
Взрыв автомобиля в Тбилиси: медики борются за жизнь пострадавшего
Взорвавшийся автомобиль был неисправен, водитель привез его на починку 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T10:42+0400
2023-07-14T10:42+0400
2023-07-14T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Медики борются за жизнь мужчины, который пострадал во время взрыва автомобиля в Тбилиси.Как сообщает телекомпания "Рустави-2", инцидент произошел накануне вечером у автомастерской на улице Пеикреби. Автомобиль взорвался тогда, когда водитель отвез машину в мастерскую на починку. Огонь распространился и на близлежащие автомобили, которые также сгорели. Пострадавшего госпитализировали в Университетскую клинику имени Симона Хечинашвили со множественными ожогами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.По факту начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Взрыв автомобиля в Тбилиси: медики борются за жизнь пострадавшего
10:42 14.07.2023 (обновлено: 10:52 14.07.2023)
Взорвавшийся автомобиль был неисправен, водитель привез его на починку
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Медики борются за жизнь мужчины, который пострадал во время взрыва автомобиля в Тбилиси.
Как сообщает телекомпания "Рустави-2
", инцидент произошел накануне вечером у автомастерской на улице Пеикреби. Автомобиль взорвался тогда, когда водитель отвез машину в мастерскую на починку. Огонь распространился и на близлежащие автомобили, которые также сгорели.
Пострадавшего госпитализировали в Университетскую клинику имени Симона Хечинашвили со множественными ожогами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По факту начато следствие.