https://sputnik-georgia.ru/20230715/aviareysy-v-gruziyu-iz-rossii-i-obratno--raspisanie-279567708.html

Авиарейсы в Грузию из России и обратно – расписание

Авиарейсы в Грузию из России и обратно – расписание

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете точное расписание авиарейсов, следующих их российских городов в Грузию и обратно 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T20:00+0400

2023-07-15T20:00+0400

2023-07-15T20:00+0400

россия

грузия

новости

авиасообщение россии и грузии

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0e/279564304_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_91050367ea467e50add641e8ff060497.png

Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Туризм в цифрахВ первом квартале 2023 года Грузию посетили более 1 миллиона международных визитеров, из них 256 787 человек прибыли из России. Доля тех, кто въехал в Грузию из России сухопутным путем, то есть через ТПП "Верхний Ларс" - "Казбеги", составляет 75% (192 915 человек). Остальные воспользовались воздушным сообщением через третьи страны, согласно данным Национальной администрации туризма.Никто не заставит власти Грузии поступиться интересами страны и народа – премьер>>Для сравнения, в первом квартале 2019 года, когда между Россией и Грузией еще было прямое авиасообщение, из России прибыли 254 077 человек, из них 172 607 – через единственный действующий на сегодняшний день КПП на сухопутной границе "Верхний Ларс" - "Дариали". То есть доля прибывших в Грузию автотранспортом составила 68%.В 2019 году Грузию посетило рекордное количество международных визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, грузия, новости, авиасообщение россии и грузии, инфографика, инфографика