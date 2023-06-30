https://sputnik-georgia.ru/20230630/nikto-ne-zastavit-vlasti-gruzii-postupitsya-interesami-strany-i-naroda---premer--279138243.html

Никто не заставит власти Грузии поступиться интересами страны и народа - премьер

Никто не заставит власти Грузии поступиться интересами страны и народа - премьер

Гарибашвили рассказал депутатам о вероятных последствиях введения санкций против России 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T18:32+0400

2023-06-30T18:32+0400

2023-06-30T18:33+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

россия

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Власти Грузии проводят ориентированную на интересы страны политику, поэтому не стали вводить санкции против России, как того требовали оппозиционеры, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте.В пятницу Гарибашвили выступает в парламенте с ежегодным отчетом о проделанной правительством Грузии работе.По его словам, после войны августа 2008 года ни одна страна в мире и даже сама Грузия не выступала с инициативой принятия каких-либо мер против России, к примеру, санкций. Теперь же те, кто тогда был во власти, а теперь находится в оппозиции, требуют введения санкций против России, в том числе экономических. И требуют этого с начала конфликта на Украине. "Вы помните, какую они провели кампанию о введении этих санкций. Не знаю, чего они добивались - хотели добиться этим войны, добиться открытия второго фронта и разрушения страны, как они уже один раз разрушили страну", - заявил Гарибашвили. В желании втянуть Грузию в войну и разрушить страну премьер обвинил ту часть оппозиции, которую правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называет "партией войны". По словам лидеров "Грузинской мечты", это крупнейшая оппозиционная, а в прошлом правящая партия "Единое национальное движение" и ее соратники. Понимание с привкусом разочарования – почему Грузия не вводит санкции против России?>>По словам премьера, ведение своих санкций против России, на чем настаивали оппозиционеры, было бы безответственностью, так как от этого пострадала бы только Грузия. Если бы власти Грузии поступили так, как требовали оппозиционеры, сейчас не удалось бы так уверенно говорить об экономическом росте, успехах, новых рабочих местах, сказал премьер. Он подчеркнул, что за два последних года в Грузии было создано 250 тысяч новых рабочих мест. Уровень бедности в Грузии после прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%.Посол США готовит революцию в Грузии? Скандальное заявление грузинского депутата>>"Как вы думаете, где бы мы были сегодня, если бы эти люди были во власти? Когда они были во власти, они тогда не смогли предотвратить войну", - сказал Гарибашвили, добавив, что прежние власти принесли беду стране, народу, потеряли территории Грузии.По словам премьера, в условиях "Грузинской мечты" впервые за 30 лет независимости Грузии в стране проводится "реально суверенная, независимая политика". Своими действиями власти ежедневно укрепляют суверенитет Грузии, заявил Гарибашвили.Власти Грузии ждут извинений от критиков по вопросу санкций и Саакашвили>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Многие месяцы оппозиционеры обвиняли власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций, но 28 июня спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании по санкциям заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, россия