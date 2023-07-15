https://sputnik-georgia.ru/20230715/budet-ponimat-vselennuyu-novaya-kompaniya-maska-budet-obuchat-ii-cherez-twitter-279579994.html

Будет понимать Вселенную: новая компания Маска будет обучать ИИ через Twitter

Будет понимать Вселенную: новая компания Маска будет обучать ИИ через Twitter

План Маска заключается в разработке "хорошего" общего искусственного интеллекта, целью которого будет понимание Вселенной 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T23:03+0400

2023-07-15T23:03+0400

2023-07-15T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Новая компания знаменитого американского бизнесмена, инженера и миллиардера Илона Маска xAI намерена использовать сообщения в Twitter для обучения моделей искусственного интеллекта.Ранее Маск заявил о создании новой компании под названием xAI – она займется разработкой искусственного интеллекта (ИИ).План Маска заключается в разработке "хорошего" общего искусственного интеллекта (AGI), целью которого будет понимание Вселенной. Предприниматель также отметил, что языковой искусственный интеллект xAI не будет "политически корректным".Кроме того, Маск добавил, что компания собирается сотрудничать и с Tesla, однако в рамках "рыночных сделок", так как Tesla – это корпорация с собственными инвесторами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илон маск, twitter, tesla, новости, в мире