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Будет понимать Вселенную: новая компания Маска будет обучать ИИ через Twitter
Будет понимать Вселенную: новая компания Маска будет обучать ИИ через Twitter
План Маска заключается в разработке "хорошего" общего искусственного интеллекта, целью которого будет понимание Вселенной 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T23:03+0400
2023-07-15T23:03+0400
илон маск
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tesla
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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Новая компания знаменитого американского бизнесмена, инженера и миллиардера Илона Маска xAI намерена использовать сообщения в Twitter для обучения моделей искусственного интеллекта.Ранее Маск заявил о создании новой компании под названием xAI – она займется разработкой искусственного интеллекта (ИИ).План Маска заключается в разработке "хорошего" общего искусственного интеллекта (AGI), целью которого будет понимание Вселенной. Предприниматель также отметил, что языковой искусственный интеллект xAI не будет "политически корректным".Кроме того, Маск добавил, что компания собирается сотрудничать и с Tesla, однако в рамках "рыночных сделок", так как Tesla – это корпорация с собственными инвесторами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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илон маск, twitter, tesla, новости, в мире
илон маск, twitter, tesla, новости, в мире

Будет понимать Вселенную: новая компания Маска будет обучать ИИ через Twitter

23:03 15.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIОснователь SpaceX Илон Маск
Основатель SpaceX Илон Маск - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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План Маска заключается в разработке "хорошего" общего искусственного интеллекта, целью которого будет понимание Вселенной
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Новая компания знаменитого американского бизнесмена, инженера и миллиардера Илона Маска xAI намерена использовать сообщения в Twitter для обучения моделей искусственного интеллекта.
Ранее Маск заявил о создании новой компании под названием xAI – она займется разработкой искусственного интеллекта (ИИ).

"Думаю, мы также будем использовать для обучения публичные твиты, разумеется, ничего частного, как это делают практически все остальные", – сказал он на одном из мероприятий Twitter Spaces.

План Маска заключается в разработке "хорошего" общего искусственного интеллекта (AGI), целью которого будет понимание Вселенной. Предприниматель также отметил, что языковой искусственный интеллект xAI не будет "политически корректным".
Кроме того, Маск добавил, что компания собирается сотрудничать и с Tesla, однако в рамках "рыночных сделок", так как Tesla – это корпорация с собственными инвесторами.
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