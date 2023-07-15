https://sputnik-georgia.ru/20230715/budet-ponimat-vselennuyu-novaya-kompaniya-maska-budet-obuchat-ii-cherez-twitter-279579994.html
Будет понимать Вселенную: новая компания Маска будет обучать ИИ через Twitter
Будет понимать Вселенную: новая компания Маска будет обучать ИИ через Twitter
План Маска заключается в разработке "хорошего" общего искусственного интеллекта, целью которого будет понимание Вселенной 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T23:03+0400
2023-07-15T23:03+0400
2023-07-15T23:03+0400
илон маск
twitter
tesla
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/09/268352465_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_6a08996e7fbfdb43c27f9043f6510aeb.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Новая компания знаменитого американского бизнесмена, инженера и миллиардера Илона Маска xAI намерена использовать сообщения в Twitter для обучения моделей искусственного интеллекта.Ранее Маск заявил о создании новой компании под названием xAI – она займется разработкой искусственного интеллекта (ИИ).План Маска заключается в разработке "хорошего" общего искусственного интеллекта (AGI), целью которого будет понимание Вселенной. Предприниматель также отметил, что языковой искусственный интеллект xAI не будет "политически корректным".Кроме того, Маск добавил, что компания собирается сотрудничать и с Tesla, однако в рамках "рыночных сделок", так как Tesla – это корпорация с собственными инвесторами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/09/268352465_165:145:2702:2048_1920x0_80_0_0_44ede68c2881547f20ee763336fb427f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
илон маск, twitter, tesla, новости, в мире
илон маск, twitter, tesla, новости, в мире
Будет понимать Вселенную: новая компания Маска будет обучать ИИ через Twitter
План Маска заключается в разработке "хорошего" общего искусственного интеллекта, целью которого будет понимание Вселенной
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Новая компания знаменитого американского бизнесмена, инженера и миллиардера Илона Маска xAI намерена использовать сообщения в Twitter для обучения моделей искусственного интеллекта.
Ранее Маск заявил о создании новой компании под названием xAI – она займется разработкой искусственного интеллекта (ИИ).
"Думаю, мы также будем использовать для обучения публичные твиты, разумеется, ничего частного, как это делают практически все остальные", – сказал он на одном из мероприятий Twitter Spaces.
План Маска заключается в разработке "хорошего" общего искусственного интеллекта (AGI), целью которого будет понимание Вселенной. Предприниматель также отметил, что языковой искусственный интеллект xAI не будет "политически корректным".
Кроме того, Маск добавил, что компания собирается сотрудничать и с Tesla, однако в рамках "рыночных сделок", так как Tesla – это корпорация с собственными инвесторами.