Достопримечательности Тбилиси: итальянские дворы и колорит столицы Грузии – фото
Итальянский двор – это одна из достопримечательностей столицы Грузии.
Итальянский двор – это одна из достопримечательностей столицы Грузии.
Пожить в таком дворе – это колоритно и оставляет много незабываемых впечатлений у туристов.
Пожить в таком дворе – это колоритно и оставляет много незабываемых впечатлений у туристов.
Такие дома – это живая история города.
Такие дома – это живая история города.
На многих домах мемориальные таблички. В этом доме в районе Сололаки в 1919-1921 годах находилось первое представительство Британии на Южном Кавказе.
На многих домах мемориальные таблички. В этом доме в районе Сололаки в 1919-1921 годах находилось первое представительство Британии на Южном Кавказе.
Рядом – дом, где жил композитор Михаил Таривердиев.
Рядом – дом, где жил композитор Михаил Таривердиев.
На многих старых домах заметны трещины. Время безжалостно.
На многих старых домах заметны трещины. Время безжалостно.
Мэрия Тбилиси старается укреплять старые дома. Но порой это очень трудная и масштабная задача.
Мэрия Тбилиси старается укреплять старые дома. Но порой это очень трудная и масштабная задача.
Жильцы таких домов пытаются их ремонтировать сами.
Жильцы таких домов пытаются их ремонтировать сами.
А рядом – уютно и тихо. Овощная лавка в одном из старых домов в центре Тбилиси.
А рядом – уютно и тихо. Овощная лавка в одном из старых домов в центре Тбилиси.
А этот дом в районе Сололаки время не пощадило. Хоть фасад его может простоять еще не один десяток лет. Но в здании уже никто не живет.
А этот дом в районе Сололаки время не пощадило. Хоть фасад его может простоять еще не один десяток лет. Но в здании уже никто не живет.
Настоящий контраст, когда старые постройки соседствуют с новыми.
Настоящий контраст, когда старые постройки соседствуют с новыми.
На этом снимке видно, как новые здания приходят на смену старым.
На этом снимке видно, как новые здания приходят на смену старым.
В старом городе снимает квартиры большое количество туристов. Первые этажи домов тут активно используются как коммерческие помещения. На фото слева – одна из кофеен, которых в последнее время в старом городе появилось очень много.
В старом городе снимает квартиры большое количество туристов. Первые этажи домов тут активно используются как коммерческие помещения. На фото слева – одна из кофеен, которых в последнее время в старом городе появилось очень много.
А это другое необычное кафе в старом городе – желающие могут посидеть со стаканчиком кофе прямо в кузове автомобиля.
А это другое необычное кафе в старом городе – желающие могут посидеть со стаканчиком кофе прямо в кузове автомобиля.
Тут одна из жительниц сделала на первом этаже небольшой магазинчик, и он пользуется популярностью среди местных. В нем продается все: от овощей и фруктов до бытовой химии.
Тут одна из жительниц сделала на первом этаже небольшой магазинчик, и он пользуется популярностью среди местных. В нем продается все: от овощей и фруктов до бытовой химии.
Старый город способен удивить и подарить много незабываемых впечатлений.
Старый город способен удивить и подарить много незабываемых впечатлений.
Правда, гостям стоит быть готовым к тому, что придется порой подниматься на крутые подъемы.
Правда, гостям стоит быть готовым к тому, что придется порой подниматься на крутые подъемы.
Многие гости грузинской столицы часто просто бродят по таким улицам.
Многие гости грузинской столицы часто просто бродят по таким улицам.
Они словно впитывают атмосферу старого города.
Они словно впитывают атмосферу старого города.
Да, пока еще есть такие дома, как слева, история города живет и ее можно ощутить, пройдясь по старым улочкам.
Да, пока еще есть такие дома, как слева, история города живет и ее можно ощутить, пройдясь по старым улочкам.