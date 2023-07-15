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Достопримечательности Тбилиси: итальянские дворы и колорит столицы Грузии – фото
Достопримечательности Тбилиси: итальянские дворы и колорит столицы Грузии – фото
Одна из достопримечательностей столицы Грузии – это итальянские дворы. Постепенно такие постройки уходят в прошлое, но их еще немало в центре Тбилиси. 15.07.2023, Sputnik Грузия
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Сегодня в таких дворах живут многие жители в самом центре Тбилиси. Пользуются такие дворики популярностью и среди туристов. В них успешно сдаются квартиры. Ведь пожить в такой обстановке – значит почувствовать незабываемый колорит города.
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фотография, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, история, туристические достопримечательности, тбилиси, фото
фотография, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, история, туристические достопримечательности, тбилиси, фото

Достопримечательности Тбилиси: итальянские дворы и колорит столицы Грузии – фото

19:51 15.07.2023 (обновлено: 20:26 15.07.2023)
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Одна из достопримечательностей столицы Грузии – это итальянские дворы. Постепенно такие постройки уходят в прошлое, но их еще немало в центре Тбилиси.
Сегодня в таких дворах живут многие жители в самом центре Тбилиси. Пользуются такие дворики популярностью и среди туристов. В них успешно сдаются квартиры. Ведь пожить в такой обстановке – значит почувствовать незабываемый колорит города.
© photo: Sputnik / Stringer

Итальянский двор – это одна из достопримечательностей столицы Грузии.

Итальянский двор – это одна из достопримечательностей столицы Грузии. - Sputnik Грузия
1/20
© photo: Sputnik / Stringer

Итальянский двор – это одна из достопримечательностей столицы Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Пожить в таком дворе – это колоритно и оставляет много незабываемых впечатлений у туристов.

Пожить в таком дворе – это колоритно и оставляет много незабываемых впечатлений у туристов. - Sputnik Грузия
2/20
© photo: Sputnik / Stringer

Пожить в таком дворе – это колоритно и оставляет много незабываемых впечатлений у туристов.

© photo: Sputnik / Stringer

Такие дома – это живая история города.

Такие дома – это живая история города. - Sputnik Грузия
3/20
© photo: Sputnik / Stringer

Такие дома – это живая история города.

© photo: Sputnik / Stringer

На многих домах мемориальные таблички. В этом доме в районе Сололаки в 1919-1921 годах находилось первое представительство Британии на Южном Кавказе.

На многих домах мемориальные таблички. В этом доме в районе Сололаки в 1919-1921 годах находилось первое представительство Британии на Южном Кавказе. - Sputnik Грузия
4/20
© photo: Sputnik / Stringer

На многих домах мемориальные таблички. В этом доме в районе Сололаки в 1919-1921 годах находилось первое представительство Британии на Южном Кавказе.

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом – дом, где жил композитор Михаил Таривердиев.

Рядом – дом, где жил композитор Михаил Таривердиев. - Sputnik Грузия
5/20
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом – дом, где жил композитор Михаил Таривердиев.

© photo: Sputnik / Stringer

На многих старых домах заметны трещины. Время безжалостно.

На многих старых домах заметны трещины. Время безжалостно. - Sputnik Грузия
6/20
© photo: Sputnik / Stringer

На многих старых домах заметны трещины. Время безжалостно.

© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси старается укреплять старые дома. Но порой это очень трудная и масштабная задача.

Мэрия Тбилиси старается укреплять старые дома. Но порой это очень трудная и масштабная задача. - Sputnik Грузия
7/20
© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси старается укреплять старые дома. Но порой это очень трудная и масштабная задача.

© photo: Sputnik / Stringer

Жильцы таких домов пытаются их ремонтировать сами.

Жильцы таких домов пытаются их ремонтировать сами. - Sputnik Грузия
8/20
© photo: Sputnik / Stringer

Жильцы таких домов пытаются их ремонтировать сами.

© photo: Sputnik / Stringer

А рядом – уютно и тихо. Овощная лавка в одном из старых домов в центре Тбилиси.

А рядом – уютно и тихо. Овощная лавка в одном из старых домов в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
9/20
© photo: Sputnik / Stringer

А рядом – уютно и тихо. Овощная лавка в одном из старых домов в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

А этот дом в районе Сололаки время не пощадило. Хоть фасад его может простоять еще не один десяток лет. Но в здании уже никто не живет.

А этот дом в районе Сололаки время не пощадило. Хоть фасад его может простоять еще не один десяток лет. Но в здании уже никто не живет. - Sputnik Грузия
10/20
© photo: Sputnik / Stringer

А этот дом в районе Сололаки время не пощадило. Хоть фасад его может простоять еще не один десяток лет. Но в здании уже никто не живет.

© photo: Sputnik / Stringer

Настоящий контраст, когда старые постройки соседствуют с новыми.

Настоящий контраст, когда старые постройки соседствуют с новыми. - Sputnik Грузия
11/20
© photo: Sputnik / Stringer

Настоящий контраст, когда старые постройки соседствуют с новыми.

© photo: Sputnik / Stringer

На этом снимке видно, как новые здания приходят на смену старым.

На этом снимке видно, как новые здания приходят на смену старым. - Sputnik Грузия
12/20
© photo: Sputnik / Stringer

На этом снимке видно, как новые здания приходят на смену старым.

© photo: Sputnik / Stringer

В старом городе снимает квартиры большое количество туристов. Первые этажи домов тут активно используются как коммерческие помещения. На фото слева – одна из кофеен, которых в последнее время в старом городе появилось очень много.

В старом городе снимает квартиры большое количество туристов. Первые этажи домов тут активно используются как коммерческие помещения. На фото слева – одна из кофеен, которых в последнее время в старом городе появилось очень много. - Sputnik Грузия
13/20
© photo: Sputnik / Stringer

В старом городе снимает квартиры большое количество туристов. Первые этажи домов тут активно используются как коммерческие помещения. На фото слева – одна из кофеен, которых в последнее время в старом городе появилось очень много.

© photo: Sputnik / Stringer

А это другое необычное кафе в старом городе – желающие могут посидеть со стаканчиком кофе прямо в кузове автомобиля.

А это другое необычное кафе в старом городе – желающие могут посидеть со стаканчиком кофе прямо в кузове автомобиля. - Sputnik Грузия
14/20
© photo: Sputnik / Stringer

А это другое необычное кафе в старом городе – желающие могут посидеть со стаканчиком кофе прямо в кузове автомобиля.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут одна из жительниц сделала на первом этаже небольшой магазинчик, и он пользуется популярностью среди местных. В нем продается все: от овощей и фруктов до бытовой химии.

Тут одна из жительниц сделала на первом этаже небольшой магазинчик, и он пользуется популярностью среди местных. В нем продается все: от овощей и фруктов до бытовой химии. - Sputnik Грузия
15/20
© photo: Sputnik / Stringer

Тут одна из жительниц сделала на первом этаже небольшой магазинчик, и он пользуется популярностью среди местных. В нем продается все: от овощей и фруктов до бытовой химии.

© photo: Sputnik / Stringer

Старый город способен удивить и подарить много незабываемых впечатлений.

Старый город способен удивить и подарить много незабываемых впечатлений. - Sputnik Грузия
16/20
© photo: Sputnik / Stringer

Старый город способен удивить и подарить много незабываемых впечатлений.

© photo: Sputnik / Stringer

Правда, гостям стоит быть готовым к тому, что придется порой подниматься на крутые подъемы.

Правда, гостям стоит быть готовым к тому, что придется порой подниматься на крутые подъемы. - Sputnik Грузия
17/20
© photo: Sputnik / Stringer

Правда, гостям стоит быть готовым к тому, что придется порой подниматься на крутые подъемы.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие гости грузинской столицы часто просто бродят по таким улицам.

Многие гости грузинской столицы часто просто бродят по таким улицам. - Sputnik Грузия
18/20
© photo: Sputnik / Stringer

Многие гости грузинской столицы часто просто бродят по таким улицам.

© photo: Sputnik / Stringer

Они словно впитывают атмосферу старого города.

Они словно впитывают атмосферу старого города. - Sputnik Грузия
19/20
© photo: Sputnik / Stringer

Они словно впитывают атмосферу старого города.

© photo: Sputnik / Stringer

Да, пока еще есть такие дома, как слева, история города живет и ее можно ощутить, пройдясь по старым улочкам.

Да, пока еще есть такие дома, как слева, история города живет и ее можно ощутить, пройдясь по старым улочкам. - Sputnik Грузия
20/20
© photo: Sputnik / Stringer

Да, пока еще есть такие дома, как слева, история города живет и ее можно ощутить, пройдясь по старым улочкам.

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