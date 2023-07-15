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Достопримечательности Тбилиси: итальянские дворы и колорит столицы Грузии – фото

Достопримечательности Тбилиси: итальянские дворы и колорит столицы Грузии – фото

Одна из достопримечательностей столицы Грузии – это итальянские дворы. Постепенно такие постройки уходят в прошлое, но их еще немало в центре Тбилиси. 15.07.2023, Sputnik Грузия

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Сегодня в таких дворах живут многие жители в самом центре Тбилиси. Пользуются такие дворики популярностью и среди туристов. В них успешно сдаются квартиры. Ведь пожить в такой обстановке – значит почувствовать незабываемый колорит города.

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