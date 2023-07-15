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https://sputnik-georgia.ru/20230715/festival-dni-gor-startuet-v-gruzii-279577690.html
Фестиваль "Дни гор" стартует в Грузии
Фестиваль "Дни гор" стартует в Грузии
Мероприятия будут проходить в горах Кахети, Рача, Имерети, Мцхета-Мтианети, Сванети и Гурии 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T11:38+0400
2023-07-15T11:38+0400
грузия
новости
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кахети
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горы
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Фестиваль "Дни гор" во второй раз проходит в Грузии 15 июля. Гости смогут ближе познакомиться с бытом и традициями горцев, не понаслышке узнать о гостеприимстве, кухне, легендах, танцах и песнях. На фестивале также пройдут различные мероприятия, среди которых выставка-продажа местных предпринимателей, познавательные уголок. Гости смогут посетить и мастер-классы по вязанию и народному промыслу. В течение дня известные повара вместе с местными поварами будут готовить различные блюда и проводить мастер-классы. Завершится день концертом известных исполнителей. Фестиваль продолжится через неделю, 22 июля. Программа:15 июляКахети, Тушети, Омало14:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей15:00 – тушетские скачки15:00 – этнографо-познавательный уголок колледжа "Аиси"15:00 – мастер-класс по народному промыслу16:30 – развлекательные игры (поиск сокровищ, рисование на лице, квест кузнеца)16:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"16:30 – дегустация современных тушетских блюд от шеф-повара Ии Дзагания16:30 – дегустация блюд победителя шоу "Мастер-шеф" Русо Даушвили16:30 – дегустация блюд победителя шоу "Мастер-шеф" Нино Варшанидзе16:30 – дегустация традиционных блюд местных семей17:00 – выступление ансамбля "Гордела"18:00 – хижина Очо20:00 – пение у костра, ансамбль "Ранина"Рача, Шови9:00-14:00 – соревнования по офф-роуду (преодоление бездорожья на авто)14:00-20:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей14:00-20:00 – развлекательное шоу от аниматоров и детские развлечения14:00-19:00 – прогулка с лошадьми14:00-17:00 – DJ LEVI LOVE DISCO15:00 – мастер-класс от шеф-повара Левана Кобиашвили15:30 – мастер-класс от шеф-повара Дмитрия Шарашидзе14:00-20:00 – мастер-класс от местных поваров14:00-22:00 – бар "Почта"16:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"16:30 – награждение победителей по офф-роуду17:00 – концерт Нодарико Хуцишвили и бенда18:00 – концерт Мариам Галогре, Нини Асилиани, Нодарико Хуцишвили19:00 – джем-сейшн Сандро Николадзе20:00 – сказочник у костра: Ника Цулукидзе20:30 – пение у костра: Гела Донадзе и квартетИмерети, Горди (лесопарк Дадиани)14:00 – DJ Метревели14:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей14:00 – уроки местной кулинарии/дегустация в сопровождении местного фольклора14:00 – развлекательные игры: велотур, зиплайн, мастер-класс для участников походов, веселый мастер-класс по оказанию первой помощи в горах, конкурсы14:30 – дегустация блюд от шеф-повара Миши Авсаджанишвили14:30 – дегустация блюд от шеф-повара Торгва Гогочури16:30 – дегустация блюд местных поваров17:30 – церемония награждения "Дни гор 2023"18:00 – выступления ансамбля "Чвенебуреби"19:00 – NEW ONE20:30 – песня у костра "Тбилисского квартета"22 июляМцхета-Мтианети, Казбеги, лес Элиа14:00-18:00 – ярмарка продукции местных предпринимателей14:00-18:00 – развлекательно-спортивные мероприятия (прогулка верхом на лошадях, мастер-класс по плетению венков, мастер-класс по рисованию, пивной пинг-понг)15:00-15:45 – мастер-класс по варке местного пива и готовке хинкали15:45-16:45 – дегустация блюд от шеф-повара Ии Дзагания16:45-17:45 – дегустация блюд от шеф-повара Диму Менабде17:45-18:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"18:00-19:00 – Зука Хуцишвили и бенд19:00-20:00 – "Тамада"20:00-21:00 – Песня у костра "Херио"Сванети, Местия (озеро Угвири)14:00-18:00 – музыка DJ14:00-19:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателеймастер-классы: плетение венков из горных цветов, изготовление сванских шапок, плетеных корзин и др., различные спортивно-развлекательные мероприятия15:00-17:30 – стрельба из лука, волейбол, бадминтон, конный тур, дегустация блюд от бренд-шефа Константина Теделури, дегустация блюд шеф-повара Гиги Апциаури, дегустация традиционных блюд, приготовленных местным поваром16:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"1630 – концерт местных исполнителей18:00-19:30 – ансамбль и группа "Голоса Грузии"19:35 - 20:00 – грузинский национальный балет "Сухишвили"20:00-22:00 – чтение и пение горных историй, песни "Нашего квартета", Нека СебискверадзеГурия, парк Бахмаро14:00-20:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей14:00-17:00 – мастер-класс флористов14:00-14:30 – трио "Априлия"15:30-16:00 – традиционные скачки16:00-20:00 – юношеские спортивные игры, настольный теннис, бадминтон и другие16:30-17:30 – мастер-класс и дегустация блюа известных поваров Эсмы Кунчулия и Авто Цецхладзе19:00-19:30 – церемония награждения "Дни гор 2023"19:30-20:30 – концерт группы "Бани"20:30-21:30 – концерт группы "Регион"21:30–22:00 – пение у костра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, кахети, имерети, мцхета-мтианети, горы
грузия, новости, общество, кахети, имерети, мцхета-мтианети, горы

Фестиваль "Дни гор" стартует в Грузии

11:38 15.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Andrzej Wójtowicz / MutsoМуцо - руины крепости
Муцо - руины крепости - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Andrzej Wójtowicz / Mutso
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Мероприятия будут проходить в горах Кахети, Рача, Имерети, Мцхета-Мтианети, Сванети и Гурии
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Фестиваль "Дни гор" во второй раз проходит в Грузии 15 июля.
Гости смогут ближе познакомиться с бытом и традициями горцев, не понаслышке узнать о гостеприимстве, кухне, легендах, танцах и песнях.
Мероприятия будут проходить в горах Кахети, Рача, Имерети, Мцхета-Мтианети, Сванети и Гурии. В каждом краю анонсируются мероприятия, которые будут сочетать в себе гастрономические, культурные и образовательные компоненты.
На фестивале также пройдут различные мероприятия, среди которых выставка-продажа местных предпринимателей, познавательные уголок. Гости смогут посетить и мастер-классы по вязанию и народному промыслу.
В течение дня известные повара вместе с местными поварами будут готовить различные блюда и проводить мастер-классы. Завершится день концертом известных исполнителей.
Фестиваль продолжится через неделю, 22 июля.

Программа:

15 июля
Кахети, Тушети, Омало
© photo: Cultural Heritage of Georgia / FBКрепость Кесело в деревне Омало в высокогорном районе Кахети - Тушети
Крепость Кесело в деревне Омало в высокогорном районе Кахети - Тушети - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2023
Крепость Кесело в деревне Омало в высокогорном районе Кахети - Тушети
© photo: Cultural Heritage of Georgia / FB
14:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей
15:00 – тушетские скачки
15:00 – этнографо-познавательный уголок колледжа "Аиси"
15:00 – мастер-класс по народному промыслу
16:30 – развлекательные игры (поиск сокровищ, рисование на лице, квест кузнеца)
16:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"
16:30 – дегустация современных тушетских блюд от шеф-повара Ии Дзагания
16:30 – дегустация блюд победителя шоу "Мастер-шеф" Русо Даушвили
16:30 – дегустация блюд победителя шоу "Мастер-шеф" Нино Варшанидзе
16:30 – дегустация традиционных блюд местных семей
17:00 – выступление ансамбля "Гордела"
18:00 – хижина Очо
20:00 – пение у костра, ансамбль "Ранина"
Рача, Шови
© photo: Sputnik / StringerПрирода в регионе Рача. Горные виды
Природа в регионе Рача. Горные виды - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2023
Природа в регионе Рача. Горные виды
© photo: Sputnik / Stringer
9:00-14:00 – соревнования по офф-роуду (преодоление бездорожья на авто)
14:00-20:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей
14:00-20:00 – развлекательное шоу от аниматоров и детские развлечения
14:00-19:00 – прогулка с лошадьми
14:00-17:00 – DJ LEVI LOVE DISCO
15:00 – мастер-класс от шеф-повара Левана Кобиашвили
15:30 – мастер-класс от шеф-повара Дмитрия Шарашидзе
14:00-20:00 – мастер-класс от местных поваров
14:00-22:00 – бар "Почта"
16:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"
16:30 – награждение победителей по офф-роуду
17:00 – концерт Нодарико Хуцишвили и бенда
18:00 – концерт Мариам Галогре, Нини Асилиани, Нодарико Хуцишвили
19:00 – джем-сейшн Сандро Николадзе
20:00 – сказочник у костра: Ника Цулукидзе
20:30 – пение у костра: Гела Донадзе и квартет
Имерети, Горди (лесопарк Дадиани)
© photo: Sputnik / StringerАссорти пхали, грузинские блюда
Ассорти пхали, грузинские блюда - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2023
Ассорти пхали, грузинские блюда
© photo: Sputnik / Stringer
14:00 – DJ Метревели
14:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей
14:00 – уроки местной кулинарии/дегустация в сопровождении местного фольклора
14:00 – развлекательные игры: велотур, зиплайн, мастер-класс для участников походов, веселый мастер-класс по оказанию первой помощи в горах, конкурсы
14:30 – дегустация блюд от шеф-повара Миши Авсаджанишвили
14:30 – дегустация блюд от шеф-повара Торгва Гогочури
16:30 – дегустация блюд местных поваров
17:30 – церемония награждения "Дни гор 2023"
18:00 – выступления ансамбля "Чвенебуреби"
19:00 – NEW ONE
20:30 – песня у костра "Тбилисского квартета"
22 июля
Мцхета-Мтианети, Казбеги, лес Элиа
© Sputnik / Viktor KaminskyВоенно-Грузинская дорога. Путешествия на машине Делика. Казбеги - вид на храм Троицы в Гергети
Военно-Грузинская дорога. Путешествия на машине Делика. Казбеги - вид на храм Троицы в Гергети - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2023
Военно-Грузинская дорога. Путешествия на машине Делика. Казбеги - вид на храм Троицы в Гергети
© Sputnik / Viktor Kaminsky
14:00-18:00 – ярмарка продукции местных предпринимателей
14:00-18:00 – развлекательно-спортивные мероприятия (прогулка верхом на лошадях, мастер-класс по плетению венков, мастер-класс по рисованию, пивной пинг-понг)
15:00-15:45 – мастер-класс по варке местного пива и готовке хинкали
15:45-16:45 – дегустация блюд от шеф-повара Ии Дзагания
16:45-17:45 – дегустация блюд от шеф-повара Диму Менабде
17:45-18:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"
18:00-19:00 – Зука Хуцишвили и бенд
19:00-20:00 – "Тамада"
20:00-21:00 – Песня у костра "Херио"
Сванети, Местия (озеро Угвири)
© photo: Sputnik / StringerМестиа, Сванетия - сванские башни на фоне гор
Местиа, Сванетия - сванские башни на фоне гор - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2023
Местиа, Сванетия - сванские башни на фоне гор
© photo: Sputnik / Stringer
14:00-18:00 – музыка DJ
14:00-19:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей
мастер-классы: плетение венков из горных цветов, изготовление сванских шапок, плетеных корзин и др., различные спортивно-развлекательные мероприятия
15:00-17:30 – стрельба из лука, волейбол, бадминтон, конный тур, дегустация блюд от бренд-шефа Константина Теделури, дегустация блюд шеф-повара Гиги Апциаури, дегустация традиционных блюд, приготовленных местным поваром
16:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"
1630 – концерт местных исполнителей
18:00-19:30 – ансамбль и группа "Голоса Грузии"
19:35 - 20:00 – грузинский национальный балет "Сухишвили"
20:00-22:00 – чтение и пение горных историй, песни "Нашего квартета", Нека Себискверадзе
Гурия, парк Бахмаро
© courtesy of Governor's administrationВысокогорный курорт Бахмаро
Высокогорный курорт Бахмаро - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2023
Высокогорный курорт Бахмаро
© courtesy of Governor's administration
14:00-20:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей
14:00-17:00 – мастер-класс флористов
14:00-14:30 – трио "Априлия"
15:30-16:00 – традиционные скачки
16:00-20:00 – юношеские спортивные игры, настольный теннис, бадминтон и другие
16:30-17:30 – мастер-класс и дегустация блюа известных поваров Эсмы Кунчулия и Авто Цецхладзе
19:00-19:30 – церемония награждения "Дни гор 2023"
19:30-20:30 – концерт группы "Бани"
20:30-21:30 – концерт группы "Регион"
21:30–22:00 – пение у костра.
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