https://sputnik-georgia.ru/20230715/festival-dni-gor-startuet-v-gruzii-279577690.html

Фестиваль "Дни гор" стартует в Грузии

Фестиваль "Дни гор" стартует в Грузии

Мероприятия будут проходить в горах Кахети, Рача, Имерети, Мцхета-Мтианети, Сванети и Гурии 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T11:38+0400

2023-07-15T11:38+0400

2023-07-15T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Фестиваль "Дни гор" во второй раз проходит в Грузии 15 июля. Гости смогут ближе познакомиться с бытом и традициями горцев, не понаслышке узнать о гостеприимстве, кухне, легендах, танцах и песнях. На фестивале также пройдут различные мероприятия, среди которых выставка-продажа местных предпринимателей, познавательные уголок. Гости смогут посетить и мастер-классы по вязанию и народному промыслу. В течение дня известные повара вместе с местными поварами будут готовить различные блюда и проводить мастер-классы. Завершится день концертом известных исполнителей. Фестиваль продолжится через неделю, 22 июля. Программа:15 июляКахети, Тушети, Омало14:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей15:00 – тушетские скачки15:00 – этнографо-познавательный уголок колледжа "Аиси"15:00 – мастер-класс по народному промыслу16:30 – развлекательные игры (поиск сокровищ, рисование на лице, квест кузнеца)16:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"16:30 – дегустация современных тушетских блюд от шеф-повара Ии Дзагания16:30 – дегустация блюд победителя шоу "Мастер-шеф" Русо Даушвили16:30 – дегустация блюд победителя шоу "Мастер-шеф" Нино Варшанидзе16:30 – дегустация традиционных блюд местных семей17:00 – выступление ансамбля "Гордела"18:00 – хижина Очо20:00 – пение у костра, ансамбль "Ранина"Рача, Шови9:00-14:00 – соревнования по офф-роуду (преодоление бездорожья на авто)14:00-20:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей14:00-20:00 – развлекательное шоу от аниматоров и детские развлечения14:00-19:00 – прогулка с лошадьми14:00-17:00 – DJ LEVI LOVE DISCO15:00 – мастер-класс от шеф-повара Левана Кобиашвили15:30 – мастер-класс от шеф-повара Дмитрия Шарашидзе14:00-20:00 – мастер-класс от местных поваров14:00-22:00 – бар "Почта"16:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"16:30 – награждение победителей по офф-роуду17:00 – концерт Нодарико Хуцишвили и бенда18:00 – концерт Мариам Галогре, Нини Асилиани, Нодарико Хуцишвили19:00 – джем-сейшн Сандро Николадзе20:00 – сказочник у костра: Ника Цулукидзе20:30 – пение у костра: Гела Донадзе и квартетИмерети, Горди (лесопарк Дадиани)14:00 – DJ Метревели14:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей14:00 – уроки местной кулинарии/дегустация в сопровождении местного фольклора14:00 – развлекательные игры: велотур, зиплайн, мастер-класс для участников походов, веселый мастер-класс по оказанию первой помощи в горах, конкурсы14:30 – дегустация блюд от шеф-повара Миши Авсаджанишвили14:30 – дегустация блюд от шеф-повара Торгва Гогочури16:30 – дегустация блюд местных поваров17:30 – церемония награждения "Дни гор 2023"18:00 – выступления ансамбля "Чвенебуреби"19:00 – NEW ONE20:30 – песня у костра "Тбилисского квартета"22 июляМцхета-Мтианети, Казбеги, лес Элиа14:00-18:00 – ярмарка продукции местных предпринимателей14:00-18:00 – развлекательно-спортивные мероприятия (прогулка верхом на лошадях, мастер-класс по плетению венков, мастер-класс по рисованию, пивной пинг-понг)15:00-15:45 – мастер-класс по варке местного пива и готовке хинкали15:45-16:45 – дегустация блюд от шеф-повара Ии Дзагания16:45-17:45 – дегустация блюд от шеф-повара Диму Менабде17:45-18:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"18:00-19:00 – Зука Хуцишвили и бенд19:00-20:00 – "Тамада"20:00-21:00 – Песня у костра "Херио"Сванети, Местия (озеро Угвири)14:00-18:00 – музыка DJ14:00-19:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателеймастер-классы: плетение венков из горных цветов, изготовление сванских шапок, плетеных корзин и др., различные спортивно-развлекательные мероприятия15:00-17:30 – стрельба из лука, волейбол, бадминтон, конный тур, дегустация блюд от бренд-шефа Константина Теделури, дегустация блюд шеф-повара Гиги Апциаури, дегустация традиционных блюд, приготовленных местным поваром16:00 – церемония награждения "Дни гор 2023"1630 – концерт местных исполнителей18:00-19:30 – ансамбль и группа "Голоса Грузии"19:35 - 20:00 – грузинский национальный балет "Сухишвили"20:00-22:00 – чтение и пение горных историй, песни "Нашего квартета", Нека СебискверадзеГурия, парк Бахмаро14:00-20:00 – выставка-продажа продукции местных предпринимателей14:00-17:00 – мастер-класс флористов14:00-14:30 – трио "Априлия"15:30-16:00 – традиционные скачки16:00-20:00 – юношеские спортивные игры, настольный теннис, бадминтон и другие16:30-17:30 – мастер-класс и дегустация блюа известных поваров Эсмы Кунчулия и Авто Цецхладзе19:00-19:30 – церемония награждения "Дни гор 2023"19:30-20:30 – концерт группы "Бани"20:30-21:30 – концерт группы "Регион"21:30–22:00 – пение у костра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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