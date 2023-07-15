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Глава УЕФА поблагодарил Гарибашвили за успешный чемпионат Европы по футболу U-21
Глава УЕФА поблагодарил Гарибашвили за успешный чемпионат Европы по футболу U-21
Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T13:37+0400
2023-07-15T13:37+0400
2023-07-15T14:10+0400
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ираклий гарибашвили
уефа
борис пайчадзе
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии войдет в историю как турнир с самой высокой посещаемостью, говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, которого он поблагодарил за успешное проведение мероприятия. При этом Чеферин отметил, что работа Грузии обусловила огромный успех мероприятия, что создало приятную и запоминающуюся атмосферу для всех участников, включая футболистов, административный персонал и болельщиков. Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира. Встречу, проходившую на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, посетили 44 338 человек. Максимальная вместимость стадиона составляет 54 549 болельщиков. Предыдущий рекорд зафиксирован во время матча между Италией и Испанией в Барселоне в 1996 году, на котором присутствовало 35 500 болельщиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, ираклий гарибашвили, уефа, борис пайчадзе, новости, грузия, спорт, динамо арена
футбол, ираклий гарибашвили, уефа, борис пайчадзе, новости, грузия, спорт, динамо арена
Глава УЕФА поблагодарил Гарибашвили за успешный чемпионат Европы по футболу U-21
13:37 15.07.2023 (обновлено: 14:10 15.07.2023)
Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии войдет в историю как турнир с самой высокой посещаемостью, говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, которого он поблагодарил за успешное проведение мероприятия.
"В трех матчах был побит рекорд заполненности стадионов, который мы когда-либо видели в финальных играх U-21 в масштабе УЕФА. В результате всего этого данный чемпионат войдет в историю как мероприятие с самой высокой посещаемостью", – отмечается в письме.
При этом Чеферин отметил, что работа Грузии обусловила огромный успех мероприятия, что создало приятную и запоминающуюся атмосферу для всех участников, включая футболистов, административный персонал и болельщиков.
Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира. Встречу, проходившую на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, посетили 44 338 человек.
Максимальная вместимость стадиона составляет 54 549 болельщиков. Предыдущий рекорд зафиксирован во время матча между Италией и Испанией в Барселоне в 1996 году, на котором присутствовало 35 500 болельщиков.