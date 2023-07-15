Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230715/glava-uefa-poblagodaril-garibashvili-za-uspeshnyy-chempionat-evropy-po-futbolu-u-21-279582394.html
Глава УЕФА поблагодарил Гарибашвили за успешный чемпионат Европы по футболу U-21
Глава УЕФА поблагодарил Гарибашвили за успешный чемпионат Европы по футболу U-21
Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T13:37+0400
2023-07-15T14:10+0400
футбол
ираклий гарибашвили
уефа
борис пайчадзе
новости
грузия
спорт
динамо арена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/09/279382374_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_391e33a450498a395ced7ec1e1a95de8.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии войдет в историю как турнир с самой высокой посещаемостью, говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, которого он поблагодарил за успешное проведение мероприятия. При этом Чеферин отметил, что работа Грузии обусловила огромный успех мероприятия, что создало приятную и запоминающуюся атмосферу для всех участников, включая футболистов, административный персонал и болельщиков. Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира. Встречу, проходившую на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, посетили 44 338 человек. Максимальная вместимость стадиона составляет 54 549 болельщиков. Предыдущий рекорд зафиксирован во время матча между Италией и Испанией в Барселоне в 1996 году, на котором присутствовало 35 500 болельщиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/09/279382374_348:140:1280:839_1920x0_80_0_0_b4b62c6fef9ee59cd924e5a2799f36e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
футбол, ираклий гарибашвили, уефа, борис пайчадзе, новости, грузия, спорт, динамо арена
футбол, ираклий гарибашвили, уефа, борис пайчадзе, новости, грузия, спорт, динамо арена

Глава УЕФА поблагодарил Гарибашвили за успешный чемпионат Европы по футболу U-21

13:37 15.07.2023 (обновлено: 14:10 15.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerСборная Англии выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу
Сборная Англии выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии войдет в историю как турнир с самой высокой посещаемостью, говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, которого он поблагодарил за успешное проведение мероприятия.

"В трех матчах был побит рекорд заполненности стадионов, который мы когда-либо видели в финальных играх U-21 в масштабе УЕФА. В результате всего этого данный чемпионат войдет в историю как мероприятие с самой высокой посещаемостью", – отмечается в письме.

При этом Чеферин отметил, что работа Грузии обусловила огромный успех мероприятия, что создало приятную и запоминающуюся атмосферу для всех участников, включая футболистов, административный персонал и болельщиков.
Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира. Встречу, проходившую на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, посетили 44 338 человек.
Максимальная вместимость стадиона составляет 54 549 болельщиков. Предыдущий рекорд зафиксирован во время матча между Италией и Испанией в Барселоне в 1996 году, на котором присутствовало 35 500 болельщиков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0