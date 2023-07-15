https://sputnik-georgia.ru/20230715/glava-uefa-poblagodaril-garibashvili-za-uspeshnyy-chempionat-evropy-po-futbolu-u-21-279582394.html

Глава УЕФА поблагодарил Гарибашвили за успешный чемпионат Европы по футболу U-21

Глава УЕФА поблагодарил Гарибашвили за успешный чемпионат Европы по футболу U-21

Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T13:37+0400

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футбол

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии войдет в историю как турнир с самой высокой посещаемостью, говорится в письме президента УЕФА Александера Чеферина премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, которого он поблагодарил за успешное проведение мероприятия. При этом Чеферин отметил, что работа Грузии обусловила огромный успех мероприятия, что создало приятную и запоминающуюся атмосферу для всех участников, включая футболистов, административный персонал и болельщиков. Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира. Встречу, проходившую на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, посетили 44 338 человек. Максимальная вместимость стадиона составляет 54 549 болельщиков. Предыдущий рекорд зафиксирован во время матча между Италией и Испанией в Барселоне в 1996 году, на котором присутствовало 35 500 болельщиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, ираклий гарибашвили, уефа, борис пайчадзе, новости, грузия, спорт, динамо арена