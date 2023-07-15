https://sputnik-georgia.ru/20230715/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-blizhayshie-dni-v-gruzii-279579347.html

Какая погода ожидается в ближайшие дни в Грузии?

Какая погода ожидается в ближайшие дни в Грузии?

На море ожидается шторм 3-4 балла, предупреждают синоптики 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T12:18+0400

2023-07-15T12:18+0400

2023-07-15T12:18+0400

погода

национальное агентство окружающей среды

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4b7b5c8d9effb01b76f820ae3f8ec435.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Дожди, местами сильные, ожидаются в большинстве районов Грузии 16-17 июля, в отдельных районах Восточной Грузии возможен град, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Со второй половины дня субботы, 15 июля, до утра 18 июля будет дуть сильный западный ветер. На море возможен шторм 3-4 балла, предупреждают метеорологи.Ожидаемые сильные дожди могут вызвать паводки на реках Грузии, а также спровоцировать активизацию оползневых процессов в горных районах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, национальное агентство окружающей среды, грузия, новости