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Какая погода ожидается в ближайшие дни в Грузии?
Какая погода ожидается в ближайшие дни в Грузии?
На море ожидается шторм 3-4 балла, предупреждают синоптики 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T12:18+0400
2023-07-15T12:18+0400
2023-07-15T12:18+0400
погода
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Дожди, местами сильные, ожидаются в большинстве районов Грузии 16-17 июля, в отдельных районах Восточной Грузии возможен град, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Со второй половины дня субботы, 15 июля, до утра 18 июля будет дуть сильный западный ветер. На море возможен шторм 3-4 балла, предупреждают метеорологи.Ожидаемые сильные дожди могут вызвать паводки на реках Грузии, а также спровоцировать активизацию оползневых процессов в горных районах страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, национальное агентство окружающей среды, грузия, новости
погода, национальное агентство окружающей среды, грузия, новости
Какая погода ожидается в ближайшие дни в Грузии?
На море ожидается шторм 3-4 балла, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Дожди, местами сильные, ожидаются в большинстве районов Грузии 16-17 июля, в отдельных районах Восточной Грузии возможен град, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Со второй половины дня субботы, 15 июля, до утра 18 июля будет дуть сильный западный ветер. На море возможен шторм 3-4 балла, предупреждают метеорологи.
Ожидаемые сильные дожди могут вызвать паводки на реках Грузии, а также спровоцировать активизацию оползневых процессов в горных районах страны.