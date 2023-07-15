https://sputnik-georgia.ru/20230715/lunnyy-kalendar-na-avgust-2023-blagopriyatnye-dni-279579505.html

Лунный календарь на август 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на август 2023: благоприятные дни

Лунный календарь с древних времен помогает людям в планировании жизни 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T16:16+0400

2023-07-15T16:16+0400

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луна

лунный календарь

справки

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Многие и в наши дни на его основе выбирают дни, благоприятные для той или иной деятельности, в том числе для посещения салона красоты, шопинга, посевных работ и даже свадьбы.Какие дни в августе 2023 года благоприятны по лунному календарю для стрижки, бизнеса, ремонта, свадьбы или любой другой деятельности, читайте на Sputnik Грузия. Благоприятные дни в августе 2023 Для свадьбы и венчания по лунному календарю в августе благоприятны 1, 2 и 6 числа, а самые неблагоприятные – 3, 4, 8, 10 и 17 августа. Остальные дни для венчания и свадьбы в августе нейтральны. Самые благоприятные дни, по лунному календарю, для новых начинаний – 5, 6, 9, 15 и 16 августа. В августе от любых начинаний лучше отказаться 3, 4, 7, 8, 10, 14 и 17 числа. Для бизнеса самые благоприятные дни 5, 6, 9, 10, 15 и 16 августа. Однако 3, 8, 14 и 17 августа лунный календарь советует воздержаться от бизнес-деятельности. Для смены места работы самые благоприятные дни – 2, 5, 6, 9, 10, 15 и 16 августа. А от радикальных перемен по лунному календарю лучше воздержаться 3, 4, 7, 8, 14 и 17 августа. Самые благоприятные дни для операций с недвижимостью – покупки, обмена, аренды и продажи – 2, 5, 6, 9, 10 и 16 августа. Лунный календарь советует воздержаться от операций с недвижимостью 3, 4, 7, 8, 14 и 17 августа. Самые благоприятные дни в августе для денежных операций: 2, 5, 6, 9, 15 и 16 числа. Лунный календарь советует 3 и 17 августа отказаться от проведения любых денежных операций. Благоприятные дни для научной деятельности в августе – 4, 5, 7 и 16 числа. Неблагоприятные дни по лунному календарю для научной деятельности – 17, 19 и 21 августа. Для творчества самые благоприятные дни – 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20 и 27 августа. Неблагоприятные по лунному календарю – 1, 8 и 19 числа. Для уборки, ремонта и других домашних дел наиболее благоприятные дни в августе: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16 и 17 числа. От проведения домашних работ лунный календарь советует отказаться 2, 21, 28 и 29 августа. Самые благоприятные дни для путешествия и поездок – 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 15 августа, а 7, 9, 10, 14, 16 и 17 числа лунный календарь советует остаться дома. В августе благоприятно отдыхать 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 16 и 17 числа. От отдыха лунный календарь советует отказаться 5, 8, 9 и 14 августа. Остальные дни для отдыха в августе нейтральны. Единственный неблагоприятный день для работы в огороде и саду и с комнатными растениями в августе – 16 число. По лунному календарю в этот день не стоит поливать и удобрять растения, так как в этот период влагу и питательные вещества они практически не впитывают. Единственная благоприятная в этот день садово-огородная работа – удаление лишних частей растения. В августе лунный календарь предрасполагает к физическим нагрузкам – лунный календарь рекомендует свести до минимума физические нагрузки только 4 августа. Так что посвятите день пассивному отдыху. По лунному календарю для споров и выяснения отношений в августе благоприятны 5, 6, и 7 августа. В остальные дни лунный календарь последнего месяца лета не советует устраивать "разборки". Стричь, красить волосы или делать укладку благоприятно в августе 2, 6, 15, 17, 27 и 28 числа. Лунный календарь советует 1, 4, 5, 10, 14 и 16 августа отказаться от посещения салона красоты. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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