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Ничего не исключено – местоблюститель Патриарха Грузии о своем отравлении

Ничего не исключено – местоблюститель Патриарха Грузии о своем отравлении

По данным Патриархии, в крови владыки Шио показатели некоторых металлов выше нормы в несколько раз 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T15:00+0400

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2023-07-15T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Идет исследование и пока ничего не исключено, заявил местоблюститель Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго владыка Шио, комментируя скандал с его возможным отравлением. Информацию о возможном отравлении владыки Шио, состояние которого ухудшилось в последнее время, 6 июля распространил телеканал "Рустави 2". Вещество, обнаруженное в его крови, в некоторых случаях используется для отравления, сообщили в Патриархии. МВД возбудило уголовное дело по статье "Попытка умышленного убийства". В настоящее время в Патриархии ждут результата анализов, а также запланирована отправка анализов за границу – в Германию. По данным Патриархии, в крови владыки Шио показатели определенных металлов выше нормы в несколько раз, что укрепляет их подозрения в отравлении. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй назначил владыку Шио патриаршим Местоблюстителем в ноябре 2017 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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патриархия грузии, патриархия грузии, скандал в патриархии грузии, илия второй, тбилиси, новости, общество, грузия