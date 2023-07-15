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Проливные дожди в Южной Корее: число жертв возросло до 21
Проливные дожди в Южной Корее: число жертв возросло до 21
Со вторника по субботу в ряде регионов выпало более 400 миллиметров осадков 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T22:02+0400
2023-07-15T22:02+0400
2023-07-15T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Количество погибших в результате ливней в Южной Корее увеличилось до 21 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.Ранее агентство сообщало о десяти жертвах и семи пострадавших из-за ливневых дождей в Южной Корее. Сейчас отмечается, что девять человек пострадали, еще десять числятся пропавшими без вести.В связи со стихией закрыты 97 дорог и прогулочные тропы почти в 20-ти национальных парках. Также приостановлено движение скоростных и регулярных поездов, связывающих центральные районы страны с другими регионами.По информации Корейской метеорологической администрации, в ряде регионов со вторника по настоящее время выпало более 400 миллиметров осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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стихийное бедствие, южная корея, в мире, новости, происшествия
стихийное бедствие, южная корея, в мире, новости, происшествия
Проливные дожди в Южной Корее: число жертв возросло до 21
Со вторника по субботу в ряде регионов выпало более 400 миллиметров осадков
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik.
Количество погибших в результате ливней в Южной Корее увеличилось до 21 человека, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Рёнхап.
Ранее агентство сообщало о десяти жертвах и семи пострадавших из-за ливневых дождей в Южной Корее. Сейчас отмечается, что девять человек пострадали, еще десять числятся пропавшими без вести.
В связи со стихией закрыты 97 дорог и прогулочные тропы почти в 20-ти национальных парках. Также приостановлено движение скоростных и регулярных поездов, связывающих центральные районы страны с другими регионами.
По информации Корейской метеорологической администрации, в ряде регионов со вторника по настоящее время выпало более 400 миллиметров осадков.