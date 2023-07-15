https://sputnik-georgia.ru/20230715/rossiyskie-studenty-sozdali-bespilotnik-dlya-tusheniya-pozharov-s-ispolzovaniem-ii-279581865.html
Российские студенты создали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ
Российские студенты создали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ
Дрон благодаря искусственному интеллекту может отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T18:01+0400
2023-07-15T18:01+0400
2023-07-15T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета создали уникальный беспилотник, который способен тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, пишет РИА Новости.Разработка дрона проводилась в рамках акселерационной программы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".Дрон может лететь по заранее прописанному маршруту и благодаря искусственному интеллекту отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания. После сбора информации дрон отправляет данные на удаленный центр мониторинга.По словам разработчиков, у дрона уникальные технические характеристики для беспилотника, обнаруживающего пожары: в нем соединены аэродинамическая эффективность, возможность иметь укороченный взлет и посадку на пересеченной местности и простота конструкции, производства и пилотирования. Дальше дрон будет дорабатываться, отмечают его создатели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дрон, в мире, новости, ученые, россия
дрон, в мире, новости, ученые, россия
Российские студенты создали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ
Дрон благодаря искусственному интеллекту может отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik.
Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета создали уникальный беспилотник, который способен тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, пишет РИА Новости
.
Разработка дрона проводилась в рамках акселерационной программы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
"Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета тестируют беспилотник самолетного гибридного типа, который оснащен системой искусственного интеллекта для тушения пожаров", – сообщили в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативы.
Дрон может лететь по заранее прописанному маршруту и благодаря искусственному интеллекту отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания. После сбора информации дрон отправляет данные на удаленный центр мониторинга.
По словам разработчиков, у дрона уникальные технические характеристики для беспилотника, обнаруживающего пожары: в нем соединены аэродинамическая эффективность, возможность иметь укороченный взлет и посадку на пересеченной местности и простота конструкции, производства и пилотирования.
Дальше дрон будет дорабатываться, отмечают его создатели.