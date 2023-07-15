https://sputnik-georgia.ru/20230715/sintez-muzyki-i-prirody-gruzinskiy-festival-tkeshi-otkryvaetsya-v-lesu-kodzhori-279490411.html

Синтез музыки и природы: грузинский фестиваль TKESHI открывается в лесу Коджори

Синтез музыки и природы: грузинский фестиваль TKESHI открывается в лесу Коджори

Помимо музыки, на фестивале ожидается проведение дискуссий с артистами, мастер-классы, перформансы, шоу и много других сюрпризов 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Музыкальный фестиваль TKESHI ("В лесу") соберет десятки зарубежных и местных артистов под открытым небом, в сосновом Коджорском лесу с 15 по 29 июля. Цель фестиваля – сбежать от урбанистической ежедневности и искать вдохновение там, откуда начинается история человека, заявляют авторы мероприятия. Фестиваль предложит гостям выступления как грузинских, так и иностранных артистов, которые поделятся богатым разнообразным аудиовизуальным опытом с широкой аудиторией на открытом воздухе. Посетителей фестиваля ждут аудио-видео инсталляции и перформансы таких артистов, как японская художница из Берлина Рёити Курокава, немецкая исполнительница электронной музыки Amelie Duchow, совместный проект международных художников WHITE BALANCE и др. Наряду с основной программой, вторая половина июля будет посвящена общественно-просветительской деятельности фестиваля. Планируется проведение дискуссий с артистами, мастер-классы, перформансы, шоу и прочее. Отмечается, что специально для гостей фестиваля назначены автобусы, которые будут курсировать в течение всего дня от Черепашьего озера и улицы Георгия Леонидзе. Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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