https://sputnik-georgia.ru/20230715/ya-ochen-schastliva-pevitsa-keti-melua-pokrestila-perventsa-v-gruzii--foto-279591946.html
"Я очень счастлива": певица Кэти Мелуа покрестила первенца в Грузии – фото
"Я очень счастлива": певица Кэти Мелуа покрестила первенца в Грузии – фото
Исполнительница стала мамой в декабре 2022 года. Супругом певицы стал наполовину грузин 15.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-15T15:35+0400
2023-07-15T15:35+0400
2023-07-15T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа покрестила своего первенца Александра в Грузии – на родину знаменитая исполнительница приехала вместе со своим супругом. Крещение малыша состоялось на днях в тбилисском храме Сиони, пишет портал Ambebi.ge. Одной из крестных Александра (Сандро) стала художественный руководитель грузинского Женского хора Гори Теона Цирамуа."Я очень счастлива, что мой сын крещен здесь, в Тбилиси", – сказала Мелуа журналистам. В свою очередь хормейстер Теона Цирамуа поблагодарила исполнительницу Кэти Мелуа за то, что та выбрала ее крестной матерью Сандро."Для меня большая честь, радость и ответственность быть членом вашей семьи... Я постараюсь сделать надлежащий вклад в становление моего Сандро в хорошего человека", – написала Цирамуа в соцсети.Кэти Мелуа стала мамой в декабре 2022 года. Супругом певицы стал наполовину грузин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шоу-бизнес, кети мелуа, грузия, новости, культура, теона цирамуа, тбилиси
шоу-бизнес, кети мелуа, грузия, новости, культура, теона цирамуа, тбилиси
"Я очень счастлива": певица Кэти Мелуа покрестила первенца в Грузии – фото
Исполнительница стала мамой в декабре 2022 года. Супругом певицы стал наполовину грузин
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа покрестила своего первенца Александра в Грузии – на родину знаменитая исполнительница приехала вместе со своим супругом.
Крещение малыша состоялось на днях в тбилисском храме Сиони, пишет
портал Ambebi.ge. Одной из крестных Александра (Сандро) стала художественный руководитель грузинского Женского хора Гори Теона Цирамуа.
"Я очень счастлива, что мой сын крещен здесь, в Тбилиси", – сказала Мелуа журналистам.
В свою очередь хормейстер Теона Цирамуа поблагодарила исполнительницу Кэти Мелуа за то, что та выбрала ее крестной матерью Сандро.
"Для меня большая честь, радость и ответственность быть членом вашей семьи... Я постараюсь сделать надлежащий вклад в становление моего Сандро в хорошего человека", – написала Цирамуа в соцсети.
Кэти Мелуа стала мамой в декабре 2022 года. Супругом певицы стал наполовину грузин.