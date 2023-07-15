https://sputnik-georgia.ru/20230715/ya-ochen-schastliva-pevitsa-keti-melua-pokrestila-perventsa-v-gruzii--foto-279591946.html

"Я очень счастлива": певица Кэти Мелуа покрестила первенца в Грузии – фото

"Я очень счастлива": певица Кэти Мелуа покрестила первенца в Грузии – фото

Исполнительница стала мамой в декабре 2022 года. Супругом певицы стал наполовину грузин 15.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-15T15:35+0400

2023-07-15T15:35+0400

2023-07-15T15:35+0400

шоу-бизнес

кети мелуа

грузия

новости

культура

теона цирамуа

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/07/249157175_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_505bf116f92483c315d46bd6b0227331.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа покрестила своего первенца Александра в Грузии – на родину знаменитая исполнительница приехала вместе со своим супругом. Крещение малыша состоялось на днях в тбилисском храме Сиони, пишет портал Ambebi.ge. Одной из крестных Александра (Сандро) стала художественный руководитель грузинского Женского хора Гори Теона Цирамуа."Я очень счастлива, что мой сын крещен здесь, в Тбилиси", – сказала Мелуа журналистам. В свою очередь хормейстер Теона Цирамуа поблагодарила исполнительницу Кэти Мелуа за то, что та выбрала ее крестной матерью Сандро."Для меня большая честь, радость и ответственность быть членом вашей семьи... Я постараюсь сделать надлежащий вклад в становление моего Сандро в хорошего человека", – написала Цирамуа в соцсети.Кэти Мелуа стала мамой в декабре 2022 года. Супругом певицы стал наполовину грузин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

шоу-бизнес, кети мелуа, грузия, новости, культура, теона цирамуа, тбилиси