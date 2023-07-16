https://sputnik-georgia.ru/20230716/borba-za-kandidatskiy-status-dlya-gruzii-shantazh-ili-politicheskie-torgi-279618382.html

Борьба за кандидатский статус для Грузии: шантаж или политические торги?

Борьба за кандидатский статус для Грузии: шантаж или политические торги?

Михаилу Саакашвили крайне не повезло – стал поводом для разборок и склок между "Грузинской мечтой", оппозицией, европарламентариями и даже властями Украины... 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T23:09+0400

2023-07-16T23:09+0400

2023-07-16T23:50+0400

грузия

политика

аналитика

михаил саакашвили

давид усупашвили

европарламент

еврокомиссия

колумнисты

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Трудно сказать, насколько оправдано и эффективно строить политическую активность на манипулировании чьим-то здоровьем? Но эксперт Рамаз Сакварелидзе считает, в результате такого выбора пребывание Саакашвили в тюрьме устраивает даже его собственную партию. Как и других участников процессов внутри страны, в которые на удивление активно вмешиваются в последнее время различные силы и политики извне. Хотя на самом деле удивляться нечему. Российско-украинский конфликт решительно встряхнул устоявшийся баланс зон влияния и дал возможность некоторым странам заняться поиском выгодных геополитических ниш. В силу геостратегического положения Грузия стала представлять собой огромную важность для Европы и Америки. Причем не только как опора на Южном Кавказе, но и как посредническое звено, напрямую связывающее их с Центральной Азией и далее на Восток. А главное, грузинские власти не скрывают, что хорошо это осознают. Они на глазах изменили характер взаимоотношений с Евросоюзом, пытаясь громче заявить о себе. Особенно убедительно это проявляется в ходе решения вопроса о получения статуса кандидата в эту организацию. Наиболее примечателен в этом смысле лозунг, появившийся на одной из последних акций антиоппозиционных организаций: "Примите нас такими, какие мы есть!"Постараюсь пояснить. Еще со времен Александра Македонского и Юлия Цезаря политика и дипломатия стали превращаться в гибкий инструмент для торгов и извлечения максимальной выгоды в сложившихся обстоятельствах. Потому позиция Грузии вряд ли заслуживает осуждения. Возможно, дипломатией тут и не пахнет, но политика налицо. Во всяком случае, если действия правящей команды считать шантажом, то не меньшим, если не большим шантажом можно назвать последние вердикты Европарламента по Грузии и ультимативные высказывания некоторых его членов. Дошло до того, что высшие чины Евросоюза посоветовали представителям грузинского руководства не придавать особого значения резким выпадам наиболее рьяных евродепутатов. То есть непроизвольно подтвердили, что в кулуарах идут скрытые от глаз широкой публики торги. Грузия старается заручиться статусом кандидата, отвоевав себе как можно больше свобод. Европа же пытается склонить Грузию к соблюдению норм, которые представляются ей обязательными. При этом настораживает, что, наседая, европейские институты порой сами ведут себя не очень последовательно, грешат поверхностным подходом. Наглядный пример – проект закона по деолигархизации. Поначалу евроструктуры упорно настаивали, чтобы за основу нами был взят украинский вариант документа. Потом, когда вдруг выяснилось, что в Грузии он не даст желаемого эффекта, и невольно раскрылась подноготная. Европа выразила недовольство, что Бидзина Иванишвили, в отношении которого, как оказалось, замышлялся документ, в украинском "исполнении" под категорию олигарха не подпадает. Зато законопроект бьет по персонам, финансирующим в Грузии радикальную оппозицию. Не меньшее недоумение грузинских экспертов вызвала промежуточная оценка выполнения Грузией некоторых рекомендаций Еврокомиссии. Как и ожидалось, ничего определенного сказано не было. Но при этом наиболее проблематичным для Грузии был признан вопрос… медиаплюрализма! Политолог Вахтанг Дзабирадзе заметил, что если в грузинских СМИ и назрела проблема, то не столько плюрализма, сколько поляризации. А та, в свою очередь, проистекает из поляризации политического спектра. Власть не может росчерком пера освободить телеканалы от контроля оппозиции, но к плюрализму это отношения не имеет. Особенно показательно и остро это проявилось в реакции на принятое на днях решение президента Украины Владимира Зеленского выдворить из страны посла Грузии. Признаться, непонятно, какую цель преследовал Зеленский, когда единственным основанием для выдворения назвал… содержание под стражей Михаила Саакашвили. Пожалуй, мы столкнулись с небывалым в дипломатической практике прецедентом: президент страны поводом едва ли не для разрыва дипломатических отношений, делает персону, осужденную по статьям уголовного кодекса! Правда, украинский лидер постарался все это представить в гуманитарной обертке. Появившееся перед этим на экранах изможденное и неопрятное лицо Саакашвили могло произвести гнетущее впечатление на часть мировой общественности. На тех, кто, например, не удосужился прочитать недавнее заключение Страсбургского суда по правам человека, который счел, что отбывающий наказание экс-президент должен просто нормально есть, а не издеваться над собой. Или на тех, кто не знает, что "заключенного" навестило около… 2 300 визитеров!.. Но политику уровня Зеленского нельзя было всего этого не знать. Не говоря уже о нелегальном (и явно с провокационной целью) пересечении двух государственных границ – Грузии и Украины. Закономерен вопрос профессора Торнике Шарашенидзе: это Саакашвили сумел прокрасться через украинских пограничников или те сами дали ему "проскользнуть"? Поведение Зеленского лишь усугубляет вполне оправданные подозрения на сей счет. Многие политологи склонны считать его действия составной частью европейского сценария, в рамках которого протекают сейчас торги относительно цены кандидатского статуса для Грузии. Возможно, Зеленский и его советчики делали расчет на кавказский темперамент и бурную ответную реакцию. Кстати, грузинский народ действительно счел себя глубоко оскорбленным. Раздавались гневные призывы резко ответить украинским властям. Однако у руководства страны хватило выдержки и мудрости сдержать эмоции и остаться на достойной высоте. В итоге провокационный выпад Зеленского был сделан впустую, лишь скомпрометировав его как человека и политика. Который, кстати, тоже, похоже, впервые в межгосударственной практике "симметрично" ответил сам себе: ранее он отозвал украинского посла из Грузии, а теперь выслал грузинского посла. Самое обидное, что всем известно, что грузинское посольство было единственным, кто после начала конфликта в полном составе оставался в Киеве… Сегодня противники Грузии в Евросоюзе вполне могут сожалеть, что не предоставили Грузии кандидатский статус год назад вместе с Украиной и Молдовой. Не исключено, делали ставку на массовый протест, рассчитывая, что грузинское руководство станет покладистей. Однако эффект получился, скорее, обратный. Что логично, если кто-то приравнял грузинских граждан к аборигенам племени, затерявшегося в джунглях Амазонки или саваннах Центральной Африки… Как решится вопрос в конце нынешнего года? Европейцы так легко Грузию не уступят, уверен Вахтанг Дзабирадзе. А если, добавляет Рамаз Сакварелидзе, верить в искренность их обвинений о склонности "Мечты" к пророссийскому курсу, им следует всячески постараться, пусть даже сугубо формально, наделить Грузию статусом. Впрочем, до конца года действующую власть наверняка подстерегают новые провокационные ловушки и испытания. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2023

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грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, давид усупашвили, европарламент, еврокомиссия, колумнисты