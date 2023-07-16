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Бывший вратарь футбольной сборной Армении будет играть в Грузии
Бывший вратарь футбольной сборной Армении будет играть в Грузии
Давид Юрченко провел в составе сборной Армении 25 матчей 16.07.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Бывший голкипер сборной Армении и ереванского "Пюника" Давид Юрченко подписал контракт с грузинским клубом "Телави", сообщил Sputnik Армения.После ухода из "Пюника" Юрченко выступал в российской Медиалиге. Кроме того, вратарь провел 25 матчей за сборную Армении.Напомним, что грузинский "Телави" ранее возглавлял экс-наставник армянской сборной Вардан Минасян. Контракт с клубом он подписал в марте этого года, а в мае расторг его.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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армения, спорт, грузия, новости, футбол, чемпионат грузии по футболу
армения, спорт, грузия, новости, футбол, чемпионат грузии по футболу

Бывший вратарь футбольной сборной Армении будет играть в Грузии

20:11 16.07.2023 (обновлено: 20:55 16.07.2023)
© Sputnik / Alex ShlamovВратарь сборной Армении - Давид Юрченко. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу
Вратарь сборной Армении - Давид Юрченко. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2023
© Sputnik / Alex Shlamov
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Давид Юрченко провел в составе сборной Армении 25 матчей
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Бывший голкипер сборной Армении и ереванского "Пюника" Давид Юрченко подписал контракт с грузинским клубом "Телави", сообщил Sputnik Армения.
После ухода из "Пюника" Юрченко выступал в российской Медиалиге. Кроме того, вратарь провел 25 матчей за сборную Армении.
Напомним, что грузинский "Телави" ранее возглавлял экс-наставник армянской сборной Вардан Минасян. Контракт с клубом он подписал в марте этого года, а в мае расторг его.
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