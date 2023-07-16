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Бывший вратарь футбольной сборной Армении будет играть в Грузии

Бывший вратарь футбольной сборной Армении будет играть в Грузии

Давид Юрченко провел в составе сборной Армении 25 матчей 16.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Бывший голкипер сборной Армении и ереванского "Пюника" Давид Юрченко подписал контракт с грузинским клубом "Телави", сообщил Sputnik Армения.После ухода из "Пюника" Юрченко выступал в российской Медиалиге. Кроме того, вратарь провел 25 матчей за сборную Армении.Напомним, что грузинский "Телави" ранее возглавлял экс-наставник армянской сборной Вардан Минасян. Контракт с клубом он подписал в марте этого года, а в мае расторг его.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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