https://sputnik-georgia.ru/20230716/chernyy-lev-vpervye-sygraet-v-kubke-vyzova-po-regbi-279617404.html
"Черный лев" впервые сыграет в Кубке вызова по регби
"Черный лев" впервые сыграет в Кубке вызова по регби
Каждая команда проведет на групповом этапе по четыре игры – две дома и две в гостях 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T21:29+0400
2023-07-16T21:29+0400
2023-07-16T22:42+0400
спорт
новости
грузия
регби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/04/272700650_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_0ba0c7fd8e29d2b421b964cbf073ffd4.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" впервые примет участие в клубном Кубке вызова по регби сезона 2023-2024 (European Rugby Challenge Cup). Руководящий орган Европейского профессионального клубного регби (EPCR) утвердил расписание групповых этапов Кубка чемпионов Heineken и Кубка вызова. "Черный лев" попал в третью группу с французскими "Кастром" и "Клермоном", шотландским "Эдинбургом", английским "Глостером" и валлийским "Скарлетсом". Каждая команда проведет на групповом этапе по четыре игры – две дома и две в гостях, а после группового этапа четыре лучшие команды выйдут в плей-офф. Свой дебютный матч на турнире "Черный лев" проведет 9 декабря в 16:00 по тбилисскому времени против английского "Глостера" в Тбилиси. Расписание игр "Challenge Cup": Первый раунд 8 декабря "Клермон" (Франция) – "Эдинбург" (Шотландия) 9 декабря "Черный лев" (Грузия) – "Глостер" (Англия) "Кастр" (Франция) – "Скарлетс" (Уэльс). Второй раунд 15 декабря "Глостер" – "Клермон", "Скарлетс" – "Черный лев". 16 декабря "Эдинбург" – "Кастр".Третий раунд 13 января 2024 г. "Клермон" – "Скарлетс" "Кастр" – "Черный лев" "Эдинбург" – "Глостер". Четвертый раунд 19 января "Глостер" – "Кастр" "Скарлетс" – "Эдинбург".20 января "Черный лев" – "Клермон".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/04/272700650_160:0:1440:960_1920x0_80_0_0_176d2339aebe0fb17d079aa755fdd78d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, регби
спорт, новости, грузия, регби
"Черный лев" впервые сыграет в Кубке вызова по регби
21:29 16.07.2023 (обновлено: 22:42 16.07.2023)
Каждая команда проведет на групповом этапе по четыре игры – две дома и две в гостях
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" впервые примет участие в клубном Кубке вызова по регби сезона 2023-2024 (European Rugby Challenge Cup).
Руководящий орган Европейского профессионального клубного регби (EPCR) утвердил расписание групповых этапов Кубка чемпионов Heineken и Кубка вызова.
"Черный лев" попал в третью группу с французскими "Кастром" и "Клермоном", шотландским "Эдинбургом", английским "Глостером" и валлийским "Скарлетсом".
Каждая команда проведет на групповом этапе по четыре игры – две дома и две в гостях, а после группового этапа четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.
Свой дебютный матч на турнире "Черный лев" проведет 9 декабря в 16:00 по тбилисскому времени против английского "Глостера" в Тбилиси.
Расписание игр "Challenge Cup":
Первый раунд
"Клермон" (Франция) – "Эдинбург" (Шотландия)
"Черный лев" (Грузия) – "Глостер" (Англия)
"Кастр" (Франция) – "Скарлетс" (Уэльс).
Второй раунд
"Скарлетс" – "Черный лев".
Третий раунд
Четвертый раунд
"Черный лев" – "Клермон".