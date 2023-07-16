https://sputnik-georgia.ru/20230716/chernyy-lev-vpervye-sygraet-v-kubke-vyzova-po-regbi-279617404.html

"Черный лев" впервые сыграет в Кубке вызова по регби

"Черный лев" впервые сыграет в Кубке вызова по регби

Каждая команда проведет на групповом этапе по четыре игры – две дома и две в гостях 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T21:29+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" впервые примет участие в клубном Кубке вызова по регби сезона 2023-2024 (European Rugby Challenge Cup). Руководящий орган Европейского профессионального клубного регби (EPCR) утвердил расписание групповых этапов Кубка чемпионов Heineken и Кубка вызова. "Черный лев" попал в третью группу с французскими "Кастром" и "Клермоном", шотландским "Эдинбургом", английским "Глостером" и валлийским "Скарлетсом". Каждая команда проведет на групповом этапе по четыре игры – две дома и две в гостях, а после группового этапа четыре лучшие команды выйдут в плей-офф. Свой дебютный матч на турнире "Черный лев" проведет 9 декабря в 16:00 по тбилисскому времени против английского "Глостера" в Тбилиси. Расписание игр "Challenge Cup": Первый раунд 8 декабря "Клермон" (Франция) – "Эдинбург" (Шотландия) 9 декабря "Черный лев" (Грузия) – "Глостер" (Англия) "Кастр" (Франция) – "Скарлетс" (Уэльс). Второй раунд 15 декабря "Глостер" – "Клермон", "Скарлетс" – "Черный лев". 16 декабря "Эдинбург" – "Кастр".Третий раунд 13 января 2024 г. "Клермон" – "Скарлетс" "Кастр" – "Черный лев" "Эдинбург" – "Глостер". Четвертый раунд 19 января "Глостер" – "Кастр" "Скарлетс" – "Эдинбург".20 января "Черный лев" – "Клермон".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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