https://sputnik-georgia.ru/20230716/derevnya-vina-edet-iz-samegrelo-i-gurii-v-stolitsu-gruzii-279580188.html

"Деревня вина" едет из Самегрело и Гурии в столицу Грузии

"Деревня вина" едет из Самегрело и Гурии в столицу Грузии

Цель проекта – развитие винного туризма в регионах и популяризация грузинского традиционного вина квеври 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T09:36+0400

2023-07-16T09:36+0400

2023-07-16T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Фестиваль "Деревня вина", на котором будут представлены вина из грузинских регионов Самегрело и Гурия, пройдет в Тбилиси 22 июля, сообщают организаторы.Цель фестиваля – развитие винного туризма в регионах, популяризация грузинского традиционного вина квеври (выдержанного в глиняном кувшине, зарытом в земле), а также повышение уровня винного образования в Грузии и культуры потребления. Проект подразумевает поиск и выявление новых виноградарей, малых и средних начинающих виноделен в селах с большим потенциалом с точки зрения винного и гастрономического туризма и проведение для них консультационной работы. На фестивале, который организован "Винным клубом", будет представлено множество компаний и погребов из Гурии и Самегрело. Мероприятие пройдет в 8000 Vintages с 12:00 до 18:00. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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