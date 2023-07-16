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"Деревня вина" едет из Самегрело и Гурии в столицу Грузии
"Деревня вина" едет из Самегрело и Гурии в столицу Грузии
Цель проекта – развитие винного туризма в регионах и популяризация грузинского традиционного вина квеври 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T09:36+0400
2023-07-16T09:36+0400
2023-07-16T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Фестиваль "Деревня вина", на котором будут представлены вина из грузинских регионов Самегрело и Гурия, пройдет в Тбилиси 22 июля, сообщают организаторы.Цель фестиваля – развитие винного туризма в регионах, популяризация грузинского традиционного вина квеври (выдержанного в глиняном кувшине, зарытом в земле), а также повышение уровня винного образования в Грузии и культуры потребления. Проект подразумевает поиск и выявление новых виноградарей, малых и средних начинающих виноделен в селах с большим потенциалом с точки зрения винного и гастрономического туризма и проведение для них консультационной работы. На фестивале, который организован "Винным клубом", будет представлено множество компаний и погребов из Гурии и Самегрело. Мероприятие пройдет в 8000 Vintages с 12:00 до 18:00. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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самегрело, гурия, тбилиси, новости, туризм, грузия, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие
самегрело, гурия, тбилиси, новости, туризм, грузия, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие
"Деревня вина" едет из Самегрело и Гурии в столицу Грузии
Цель проекта – развитие винного туризма в регионах и популяризация грузинского традиционного вина квеври
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Фестиваль "Деревня вина", на котором будут представлены вина из грузинских регионов Самегрело и Гурия, пройдет в Тбилиси 22 июля, сообщают организаторы.
Цель фестиваля – развитие винного туризма в регионах, популяризация грузинского традиционного вина квеври (выдержанного в глиняном кувшине, зарытом в земле), а также повышение уровня винного образования в Грузии и культуры потребления.
Проект подразумевает поиск и выявление новых виноградарей, малых и средних начинающих виноделен в селах с большим потенциалом с точки зрения винного и гастрономического туризма и проведение для них консультационной работы.
На фестивале, который организован "Винным клубом", будет представлено множество компаний и погребов из Гурии и Самегрело. Мероприятие пройдет в 8000 Vintages с 12:00 до 18:00.