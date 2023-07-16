https://sputnik-georgia.ru/20230716/kak-v-batumi-otmetili-armyanskiy-prazdnik-vardavar--video-279613751.html
Как в Батуми отметили армянский праздник Вардавар – видео
Как в Батуми отметили армянский праздник Вардавар – видео
В курортном городе Батуми отметили летний армянский праздник Вардавар. Смотрите в видео кадры веселого праздника в жаркий летний день 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T16:34+0400
2023-07-16T16:34+0400
2023-07-16T16:34+0400
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Среди всех армянских традиционных праздников Вардавар – самый большой летний праздник и один из главных праздников Армянской Церкви. Он отмечается в честь Преображения Господня через 14 недель после Пасхи. Праздник также известен своим обычаем, когда его участники обливают друг друга водой.В водных сражениях принимают участие все. Наибольшую радость такая игра, естественно, приносит детворе, которая резвится от души.По традиции праздник Вардавар сопровождается песнями, танцами и играми.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, батуми, грузия, общество, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, батуми, грузия, общество, видео
Как в Батуми отметили армянский праздник Вардавар – видео
В курортном городе Батуми отметили летний армянский праздник Вардавар. Смотрите в видео кадры веселого праздника в жаркий летний день
Среди всех армянских традиционных праздников Вардавар – самый большой летний праздник и один из главных праздников Армянской Церкви.
Он отмечается в честь Преображения Господня через 14 недель после Пасхи. Праздник также известен своим обычаем, когда его участники обливают друг друга водой.
В водных сражениях принимают участие все. Наибольшую радость такая игра, естественно, приносит детворе, которая резвится от души.
По традиции праздник Вардавар сопровождается песнями, танцами и играми.