https://sputnik-georgia.ru/20230716/kak-v-batumi-otmetili-armyanskiy-prazdnik-vardavar--video-279613751.html

Как в Батуми отметили армянский праздник Вардавар – видео

Как в Батуми отметили армянский праздник Вардавар – видео

В курортном городе Батуми отметили летний армянский праздник Вардавар. Смотрите в видео кадры веселого праздника в жаркий летний день 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T16:34+0400

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Среди всех армянских традиционных праздников Вардавар – самый большой летний праздник и один из главных праздников Армянской Церкви. Он отмечается в честь Преображения Господня через 14 недель после Пасхи. Праздник также известен своим обычаем, когда его участники обливают друг друга водой.В водных сражениях принимают участие все. Наибольшую радость такая игра, естественно, приносит детворе, которая резвится от души.По традиции праздник Вардавар сопровождается песнями, танцами и играми.

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