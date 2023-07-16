https://sputnik-georgia.ru/20230716/kinematografisty-gruzii-prosyat-vernut-zdanie-studii-nauchno-populyarnykh-filmov-279616340.html

Кинематографисты Грузии просят вернуть здание Студии научно-популярных фильмов

Кинематографисты Грузии просят вернуть здание Студии научно-популярных фильмов

В 2011 году государство силой забрало здание без каких-либо законных оснований, после чего оно сначала перешло в собственность Тбилисского фонда развития 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T20:49+0400

2023-07-16T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузинские режиссеры и документалисты обратились к премьер-министру, министрам культуры и экономики с просьбой вернуть здание Студии научно-популярных фильмов, конфискованное при президентстве Саакашвили. По пояснению юристов, участвующих в деле, речь идет о присвоении государством здания площадью 212 квадратных метров, расположенного на улице Марджанишвили, которое в 2011 году на законных основаниях принадлежало студии "Ракурс". В частности, по словам адвокатов, в 2011 году государство силой забрало здание без каких-либо законных оснований, после чего оно сначала перешло в собственность Тбилисского фонда развития, а теперь принадлежит Национальному агентству государственного имущества. Кинематографисты согласны на альтернативное помещение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, национальное агентство государственного имущества, грузинское кино