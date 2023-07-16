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Кинематографисты Грузии просят вернуть здание Студии научно-популярных фильмов
Кинематографисты Грузии просят вернуть здание Студии научно-популярных фильмов
В 2011 году государство силой забрало здание без каких-либо законных оснований, после чего оно сначала перешло в собственность Тбилисского фонда развития 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T20:49+0400
2023-07-16T20:49+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузинские режиссеры и документалисты обратились к премьер-министру, министрам культуры и экономики с просьбой вернуть здание Студии научно-популярных фильмов, конфискованное при президентстве Саакашвили. По пояснению юристов, участвующих в деле, речь идет о присвоении государством здания площадью 212 квадратных метров, расположенного на улице Марджанишвили, которое в 2011 году на законных основаниях принадлежало студии "Ракурс". В частности, по словам адвокатов, в 2011 году государство силой забрало здание без каких-либо законных оснований, после чего оно сначала перешло в собственность Тбилисского фонда развития, а теперь принадлежит Национальному агентству государственного имущества. Кинематографисты согласны на альтернативное помещение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, национальное агентство государственного имущества, грузинское кино
грузия, новости, культура, национальное агентство государственного имущества, грузинское кино
Кинематографисты Грузии просят вернуть здание Студии научно-популярных фильмов
20:49 16.07.2023 (обновлено: 20:58 16.07.2023)
В 2011 году государство силой забрало здание без каких-либо законных оснований, после чего оно сначала перешло в собственность Тбилисского фонда развития
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузинские режиссеры и документалисты обратились к премьер-министру, министрам культуры и экономики с просьбой вернуть здание Студии научно-популярных фильмов, конфискованное при президентстве Саакашвили.
По пояснению юристов, участвующих в деле, речь идет о присвоении государством здания площадью 212 квадратных метров, расположенного на улице Марджанишвили, которое в 2011 году на законных основаниях принадлежало студии "Ракурс".
В частности, по словам адвокатов, в 2011 году государство силой забрало здание без каких-либо законных оснований, после чего оно сначала перешло в собственность Тбилисского фонда развития, а теперь принадлежит Национальному агентству государственного имущества.
"Оно принадлежало нам. Его забрали незаконно, и теперь мы просим государство вернуть его нам. По прошествии стольких лет мы не можем вернуть здание, построенное своими руками. Создавалась действительно ценная работа. Если вы ознакомитесь с архивом, то удивитесь, какой работой мы занимались", – отметил режиссер Давид Цинцадзе.
Кинематографисты согласны на альтернативное помещение.