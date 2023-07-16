https://sputnik-georgia.ru/20230716/krovavoe-dtp-v-shida-kartli---est-pogibshie-279618251.html
Кровавое ДТП в Шида Картли – есть погибшие
Кровавое ДТП в Шида Картли – есть погибшие
По словам очевидцев трагедии, между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T22:41+0400
2023-07-16T22:41+0400
2023-07-16T23:32+0400
грузия
новости
происшествия
шида картли
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279235675_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5494241f4e103aff006fcd61333535cd.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Двое человек погибли и еще двое пострадали в ДТП у села Кавтисхеви Каспского района (регион Шида Картли) в воскресенье вечером, сообщает телекомпания "Формула". По имеющейся информации, двое пострадавших – несовершеннолетние. По словам очевидцев трагедии, между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик. МВД Грузии начало расследование по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Преступление предусматривает тюремное заключение на срок от шести до десяти лет. По данным МВД, в Грузии в дорожно-транспортных происшествиях в период с 1 января по 31 марта этого года погибли 93 человека, из них двое детей. Наибольшее число ДТП (70%) приходится на Тбилиси, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, и Аджарию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279235675_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d2d624f9c012bf1f4232b668627d0b9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, шида картли, дтп
грузия, новости, происшествия, шида картли, дтп
Кровавое ДТП в Шида Картли – есть погибшие
22:41 16.07.2023 (обновлено: 23:32 16.07.2023)
По словам очевидцев трагедии, между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик
ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Двое человек погибли и еще двое пострадали в ДТП у села Кавтисхеви Каспского района (регион Шида Картли) в воскресенье вечером, сообщает телекомпания "Формула".
По имеющейся информации, двое пострадавших – несовершеннолетние. По словам очевидцев трагедии, между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
МВД Грузии начало расследование по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".
Преступление предусматривает тюремное заключение на срок от шести до десяти лет.
По данным МВД, в Грузии в дорожно-транспортных происшествиях в период с 1 января по 31 марта этого года погибли 93 человека, из них двое детей.
Наибольшее число ДТП (70%) приходится на Тбилиси, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, и Аджарию.