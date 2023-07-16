https://sputnik-georgia.ru/20230716/krovavoe-dtp-v-shida-kartli---est-pogibshie-279618251.html

Кровавое ДТП в Шида Картли – есть погибшие

Кровавое ДТП в Шида Картли – есть погибшие

По словам очевидцев трагедии, между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик 16.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Двое человек погибли и еще двое пострадали в ДТП у села Кавтисхеви Каспского района (регион Шида Картли) в воскресенье вечером, сообщает телекомпания "Формула". По имеющейся информации, двое пострадавших – несовершеннолетние. По словам очевидцев трагедии, между собой столкнулись легковой автомобиль и грузовик. МВД Грузии начало расследование по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Преступление предусматривает тюремное заключение на срок от шести до десяти лет. По данным МВД, в Грузии в дорожно-транспортных происшествиях в период с 1 января по 31 марта этого года погибли 93 человека, из них двое детей. Наибольшее число ДТП (70%) приходится на Тбилиси, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, и Аджарию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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