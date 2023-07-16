Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230716/pokhitivshiy-nesovershennoletnyuyu-rodstvennitsu-zaderzhan-v-tbilisi--smi-279613601.html
Похитивший несовершеннолетнюю родственницу задержан в Тбилиси – СМИ
Похитивший несовершеннолетнюю родственницу задержан в Тбилиси – СМИ
По информации СМИ, подростка похитил ее двоюродный брат со свадьбы общего родственника 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T15:32+0400
2023-07-16T15:32+0400
грузия
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276406595_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_b300a162fde68efbebe56d920a9c9a44.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Четверо человек задержаны за похищение несовершеннолетней с целью женитьбы на окраине Тбилиси в Поничала, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, подростка похитил ее двоюродный брат со свадьбы общего родственника. Несостоявшемуся жениху 22 года. Всего в деле фигурируют четыре человека. Все четверо задержаны. МВД Грузии начало расследование происшествия в связи незаконным лишением свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276406595_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0757e13c8625b159820ac3c840f9fb2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия

Похитивший несовершеннолетнюю родственницу задержан в Тбилиси – СМИ

15:32 16.07.2023
© photo: Sputnik / StringerПолиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
По информации СМИ, подростка похитил ее двоюродный брат со свадьбы общего родственника
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Четверо человек задержаны за похищение несовершеннолетней с целью женитьбы на окраине Тбилиси в Поничала, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации СМИ, подростка похитил ее двоюродный брат со свадьбы общего родственника. Несостоявшемуся жениху 22 года.
Всего в деле фигурируют четыре человека. Все четверо задержаны.
МВД Грузии начало расследование происшествия в связи незаконным лишением свободы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0