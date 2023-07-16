https://sputnik-georgia.ru/20230716/pokhitivshiy-nesovershennoletnyuyu-rodstvennitsu-zaderzhan-v-tbilisi--smi-279613601.html

Похитивший несовершеннолетнюю родственницу задержан в Тбилиси – СМИ

Похитивший несовершеннолетнюю родственницу задержан в Тбилиси – СМИ

По информации СМИ, подростка похитил ее двоюродный брат со свадьбы общего родственника 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T15:32+0400

2023-07-16T15:32+0400

2023-07-16T15:32+0400

грузия

новости

происшествия

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Четверо человек задержаны за похищение несовершеннолетней с целью женитьбы на окраине Тбилиси в Поничала, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, подростка похитил ее двоюродный брат со свадьбы общего родственника. Несостоявшемуся жениху 22 года. Всего в деле фигурируют четыре человека. Все четверо задержаны. МВД Грузии начало расследование происшествия в связи незаконным лишением свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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