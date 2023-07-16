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Похитивший несовершеннолетнюю родственницу задержан в Тбилиси – СМИ
Похитивший несовершеннолетнюю родственницу задержан в Тбилиси – СМИ
По информации СМИ, подростка похитил ее двоюродный брат со свадьбы общего родственника 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T15:32+0400
2023-07-16T15:32+0400
2023-07-16T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Четверо человек задержаны за похищение несовершеннолетней с целью женитьбы на окраине Тбилиси в Поничала, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, подростка похитил ее двоюродный брат со свадьбы общего родственника. Несостоявшемуся жениху 22 года. Всего в деле фигурируют четыре человека. Все четверо задержаны. МВД Грузии начало расследование происшествия в связи незаконным лишением свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Похитивший несовершеннолетнюю родственницу задержан в Тбилиси – СМИ
По информации СМИ, подростка похитил ее двоюродный брат со свадьбы общего родственника
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Четверо человек задержаны за похищение несовершеннолетней с целью женитьбы на окраине Тбилиси в Поничала, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации СМИ, подростка похитил ее двоюродный брат со свадьбы общего родственника. Несостоявшемуся жениху 22 года.
Всего в деле фигурируют четыре человека. Все четверо задержаны.
МВД Грузии начало расследование происшествия в связи незаконным лишением свободы.