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Специалист по Польше: зачем Сейм Польши потребовал у Киева извиниться за Волынскую резню?
Специалист по Польше: зачем Сейм Польши потребовал у Киева извиниться за Волынскую резню?
Польские власти находятся в ловушке в ситуации с Волынской резней, ведь обсуждение этой темы больно бьет по отношениям с Украиной, а замалчивание – по рейтингу... 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T14:30+0400
2023-07-16T14:41+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по Польше, кандидат исторических наук Артем Барынкин. Какое будущее для Украины видят в Варшаве и готовы ли обычные поляки воевать за Украину? Выплатит ли Берлин репарации Варшаве и почему этот конфликт выгоден США? Почему шпиономания в Польше – это всего лишь оправдание для репрессий против оппозиции? Обо всем этом – в видео.
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мультимедиа, видео, польша, украина, варшава, политика, в мире, анджей дуда, новости, видео
мультимедиа, видео, польша, украина, варшава, политика, в мире, анджей дуда, новости, видео

Специалист по Польше: зачем Сейм Польши потребовал у Киева извиниться за Волынскую резню?

14:30 16.07.2023 (обновлено: 14:41 16.07.2023)
© video: Sputnik
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Польские власти находятся в ловушке в ситуации с Волынской резней, ведь обсуждение этой темы больно бьет по отношениям с Украиной, а замалчивание – по рейтингу президента Польши Анджея Дуды и правящей партии внутри страны
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по Польше, кандидат исторических наук Артем Барынкин.
Какое будущее для Украины видят в Варшаве и готовы ли обычные поляки воевать за Украину? Выплатит ли Берлин репарации Варшаве и почему этот конфликт выгоден США? Почему шпиономания в Польше – это всего лишь оправдание для репрессий против оппозиции?
Обо всем этом – в видео.
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