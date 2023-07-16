https://sputnik-georgia.ru/20230716/spetsialist-po-polshe-zachem-seym-polshi-potreboval-u-kieva-izvinitsya-za-volynskuyu-reznyu-279613006.html

Специалист по Польше: зачем Сейм Польши потребовал у Киева извиниться за Волынскую резню?

Специалист по Польше: зачем Сейм Польши потребовал у Киева извиниться за Волынскую резню?

Польские власти находятся в ловушке в ситуации с Волынской резней, ведь обсуждение этой темы больно бьет по отношениям с Украиной, а замалчивание – по рейтингу... 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T14:30+0400

2023-07-16T14:30+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по Польше, кандидат исторических наук Артем Барынкин. Какое будущее для Украины видят в Варшаве и готовы ли обычные поляки воевать за Украину? Выплатит ли Берлин репарации Варшаве и почему этот конфликт выгоден США? Почему шпиономания в Польше – это всего лишь оправдание для репрессий против оппозиции? Обо всем этом – в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, польша, украина, варшава, политика, в мире, анджей дуда, новости, видео