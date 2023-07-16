https://sputnik-georgia.ru/20230716/tochnyy-prognoz-pogody-v-batumi-s-1-po-23-iyulya-279614775.html

Точный прогноз погоды в Батуми с 1 по 23 июля

Точный прогноз погоды в Батуми с 1 по 23 июля

Грузинские синоптики обещают умеренно жаркую неделю жителям и гостям Батуми, с немногочисленными осадками и температурой воздуха до 26 градусов тепла 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T18:14+0400

2023-07-16T18:14+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. В понедельник, 17 июля, в Батуми ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов ночью, а днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла.Максимальная скорость ветра 14 м/с. Во вторник, 18 июля, в Батуми будет солнечно. Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов тепла, ночью немного прохладнее – плюс 19 градусов. Максимальная скорость ветра 14 м/с. В среду, 19 июля, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с. В четверг, 20 июля, в Батуми будет облачно. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 25 градусов тепла. В пятницу, 21 июля, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди, особенно в первой половине дня. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов. Днем – 26 градусов тепла. В субботу, 22 июля, в Батуми будет солнечно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. А днем температура поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 4 м/с. В воскресенье, 23 июля, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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