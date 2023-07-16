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Время Ч: новые истребители ВКС России, провал саммита НАТО и супероружие КНДР
Время Ч: новые истребители ВКС России, провал саммита НАТО и супероружие КНДР
Россия готовится к противостоянию с НАТО в воздухе, а потому вооруженные силы получают все больше учебно-боевых Як-130. Они позволяют одновременно готовить... 16.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-16T09:48+0400
2023-07-16T09:48+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Какие еще боевые самолеты получили на этой неделе ВКС России? Как действия ВСУ разрушили надежды западных лидеров на победу? Зачем НАТО идет в Азиатско-Тихоокеанский регион и как альянс там встретят противники США? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, россия, кндр, сша, нато, вкс, видео
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, россия, кндр, сша, нато, вкс, видео

Время Ч: новые истребители ВКС России, провал саммита НАТО и супероружие КНДР

09:48 16.07.2023
© video: Sputnik
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Россия готовится к противостоянию с НАТО в воздухе, а потому вооруженные силы получают все больше учебно-боевых Як-130. Они позволяют одновременно готовить летный состав для управления истребителями четвертого и пятого поколений
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Какие еще боевые самолеты получили на этой неделе ВКС России? Как действия ВСУ разрушили надежды западных лидеров на победу? Зачем НАТО идет в Азиатско-Тихоокеанский регион и как альянс там встретят противники США?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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