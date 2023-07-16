https://sputnik-georgia.ru/20230716/zerkalnyy-otvet---putin-o-postavkakh-na-ukrainu-kassetnykh-bomb-279612470.html

Зеркальный ответ - Путин о поставках на Украину кассетных бомб

Зеркальный ответ - Путин о поставках на Украину кассетных бомб

Говоря о поставках США Киеву кассетных боеприпасов, российский лидер заявил, что "делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов" 16.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-16T13:28+0400

2023-07-16T13:28+0400

2023-07-16T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Россия оставляет за собой право зеркально ответить в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.При этом он отметил, что США ранее сами осудили применение таких снарядов, а на эти поставки решились "не от хорошей жизни", а потому что сами испытывают дефицит боеприпасов."Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", – заявил российский лидер.В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, сша, украина, пентагон, обострение ситуации вокруг украины