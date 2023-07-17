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Разыскиваемый Россией грузин задержан в Турции

Разыскиваемый Россией грузин задержан в Турции

Россия объявила в международный розыск Чихладзе, с 2020 года он находился в Турции 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik․ В Стамбуле задержан объявленный Россией в розыск главарь международной преступной группы Гурам Чихладзе, сообщил Sputnik Армения.Чихладзе помещен под арест. На допросе выяснилось, что Чихладзе руководил из Турции акциями, которые от имени ОПГ совершали участники группы в России и Азербайджане. Подозреваемый передвигался по территории Турции на бронированных машинах в сопровождении охраны. Он также отвечал за деятельность ОПГ на турецкой территории.Чихладзе, по данным управления безопасности Стамбула, руководил преступным сообществом после убийства в этом турецком городе в 2016 году вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский). Его называли заказчиком убийства Аслана Усояна (Дед Хасан).Россия объявила в международный розыск Чихладзе, с 2020 года он находился в Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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