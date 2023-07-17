https://sputnik-georgia.ru/20230717/-razyskivaemyy-rossiey-gruzin-zaderzhan-v-turtsii-279643900.html
Разыскиваемый Россией грузин задержан в Турции
Разыскиваемый Россией грузин задержан в Турции
Россия объявила в международный розыск Чихладзе, с 2020 года он находился в Турции 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T22:28+0400
2023-07-17T22:28+0400
2023-07-17T22:28+0400
в мире
происшествия
новости
турция
стамбул
азербайджан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22768/65/227686527_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_d9561956e429d8d859067bc466aa31a8.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik․ В Стамбуле задержан объявленный Россией в розыск главарь международной преступной группы Гурам Чихладзе, сообщил Sputnik Армения.Чихладзе помещен под арест. На допросе выяснилось, что Чихладзе руководил из Турции акциями, которые от имени ОПГ совершали участники группы в России и Азербайджане. Подозреваемый передвигался по территории Турции на бронированных машинах в сопровождении охраны. Он также отвечал за деятельность ОПГ на турецкой территории.Чихладзе, по данным управления безопасности Стамбула, руководил преступным сообществом после убийства в этом турецком городе в 2016 году вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский). Его называли заказчиком убийства Аслана Усояна (Дед Хасан).Россия объявила в международный розыск Чихладзе, с 2020 года он находился в Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
стамбул
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22768/65/227686527_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1284eef162703fc131985d6b7281bf90.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, происшествия, новости, турция, стамбул, азербайджан, россия
в мире, происшествия, новости, турция, стамбул, азербайджан, россия
Разыскиваемый Россией грузин задержан в Турции
Россия объявила в международный розыск Чихладзе, с 2020 года он находился в Турции
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik․
В Стамбуле задержан объявленный Россией в розыск главарь международной преступной группы Гурам Чихладзе, сообщил Sputnik Армения
.
Чихладзе помещен под арест. На допросе выяснилось, что Чихладзе руководил из Турции акциями, которые от имени ОПГ совершали участники группы в России и Азербайджане. Подозреваемый передвигался по территории Турции на бронированных машинах в сопровождении охраны. Он также отвечал за деятельность ОПГ на турецкой территории.
Чихладзе, по данным управления безопасности Стамбула, руководил преступным сообществом после убийства в этом турецком городе в 2016 году вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский). Его называли заказчиком убийства Аслана Усояна (Дед Хасан).
Россия объявила в международный розыск Чихладзе, с 2020 года он находился в Турции.