https://sputnik-georgia.ru/20230717/devyatyy-den-vstupitelnykh-ekzamenov-v-gruzii--abiturienty-sdali-istoriyu-279637923.html
Девятый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали историю
Девятый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали историю
Один из абитуриентов решил прибегнуть к креативу – явился на экзамен с шлемом с рогами 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T18:05+0400
2023-07-17T18:05+0400
2023-07-17T18:45+0400
грузия
новости
общество
енэ
национальный центр экзаменов и оценок грузии
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Девятый день Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) прошел в спокойной обстановке – на экзамен по истории не явились 8% зарегистрированных абитуриентов, а некоторые из тех, кто пришел, были в национальных грузинских костюмах и даже с шлемом с рогами.На этот раз опоздали 11 человек, которых, согласно установленным правилам, не допустили к экзамену, говорится в сообщении Национального центра экзаменов и оценок. Экзамены сами по себе – серьезное испытание для абитуриентов, но не только. Это одна из возможностей самовыражения. К примеру, на экзамен по истории двое молодых людей пришли в чохе (национальный грузинский костюм)."Я не первый человек, кто сегодня пришел на экзамен по истории в чохе. Этот факт меня только радует. Мне с детства очень нравится национальная одежда – пою в фольклорном ансамбле "Мартве" и играю на народных инструментах. Я уважаю историю и традиции своей страны", – сказал Георгий Добадзишвили.Молодой человек отметил, что вопросы по истории Грузии оказались для него более простыми и родными.Национальными костюмами молодые люди не ограничились. Один из абитуриентов решил прибегнуть к креативу – явился на экзамен с шлемом с рогами. Экзамен по истории, которая входит в список выборочных предметов на ЕНЭ, прошел в две сессии.Во вторник абитуриенты будут сдавать экзамен по истории и общим навыкам на армянском и азербайджанском языках. Национальный центр экзаменов и оценок просит абитуриентов проверять информацию в экзаменационной карте и не опаздывать. Опоздавшие абитуриенты не допускаются к экзамену. Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно.Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, енэ, национальный центр экзаменов и оценок грузии
грузия, новости, общество, енэ, национальный центр экзаменов и оценок грузии
Девятый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали историю
18:05 17.07.2023 (обновлено: 18:45 17.07.2023)
Один из абитуриентов решил прибегнуть к креативу – явился на экзамен с шлемом с рогами
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Девятый день Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) прошел в спокойной обстановке – на экзамен по истории не явились 8% зарегистрированных абитуриентов, а некоторые из тех, кто пришел, были в национальных грузинских костюмах и даже с шлемом с рогами.
На этот раз опоздали 11 человек, которых, согласно установленным правилам, не допустили к экзамену, говорится в сообщении Национального центра экзаменов и оценок.
Экзамены сами по себе – серьезное испытание для абитуриентов, но не только. Это одна из возможностей самовыражения. К примеру, на экзамен по истории двое молодых людей пришли в чохе (национальный грузинский костюм).
"Я не первый человек, кто сегодня пришел на экзамен по истории в чохе. Этот факт меня только радует. Мне с детства очень нравится национальная одежда – пою в фольклорном ансамбле "Мартве" и играю на народных инструментах. Я уважаю историю и традиции своей страны", – сказал Георгий Добадзишвили.
Молодой человек отметил, что вопросы по истории Грузии оказались для него более простыми и родными.
Национальными костюмами молодые люди не ограничились. Один из абитуриентов решил прибегнуть к креативу – явился на экзамен с шлемом с рогами.
Экзамен по истории, которая входит в список выборочных предметов на ЕНЭ, прошел в две сессии.
Во вторник абитуриенты будут сдавать экзамен по истории и общим навыкам на армянском и азербайджанском языках.
Национальный центр экзаменов и оценок просит абитуриентов проверять информацию в экзаменационной карте и не опаздывать. Опоздавшие абитуриенты не допускаются к экзамену.
Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно.
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой.
В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов.
Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.