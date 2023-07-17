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Дорога к высокогорной Хевсурети закрыта из-за обрушения скалы
Дорога к высокогорной Хевсурети закрыта из-за обрушения скалы
Дорога будет открыта после завершения очистительных работ 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T12:23+0400
2023-07-17T12:23+0400
2023-07-17T12:23+0400
грузия
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хевсурети
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Движение всех видов транспорта временно запрещено на 90 км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, ведущей в высокогорный район Хевсурети, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, в результате сильных дождей на 90 км автомагистрали Жинвали-Барисахо-Шатили (Скалы Гуро) обрушилась часть скалы, что создает угрозу для автомобилистов.В настоящее время ведутся работы по очистке дороги от скальной массы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
хевсурети
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, хевсурети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, хевсурети, департамент автомобильных дорог
Дорога к высокогорной Хевсурети закрыта из-за обрушения скалы
Дорога будет открыта после завершения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Движение всех видов транспорта временно запрещено на 90 км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, ведущей в высокогорный район Хевсурети, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, в результате сильных дождей на 90 км автомагистрали Жинвали-Барисахо-Шатили (Скалы Гуро) обрушилась часть скалы, что создает угрозу для автомобилистов.
В настоящее время ведутся работы по очистке дороги от скальной массы.