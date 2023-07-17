Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230717/doroga-k-vysokogornoy-khevsureti-zakryta-iz-za-obrusheniya-skaly-279624760.html
Дорога к высокогорной Хевсурети закрыта из-за обрушения скалы
Дорога к высокогорной Хевсурети закрыта из-за обрушения скалы
Дорога будет открыта после завершения очистительных работ 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T12:23+0400
2023-07-17T12:23+0400
грузия
новости
происшествия
хевсурети
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0a/270305596_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_9f0abce4b35a832c556421fa9206afbe.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Движение всех видов транспорта временно запрещено на 90 км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, ведущей в высокогорный район Хевсурети, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, в результате сильных дождей на 90 км автомагистрали Жинвали-Барисахо-Шатили (Скалы Гуро) обрушилась часть скалы, что создает угрозу для автомобилистов.В настоящее время ведутся работы по очистке дороги от скальной массы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
хевсурети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0a/270305596_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1adfdf3443dacf672285f9d653879dca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, хевсурети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, хевсурети, департамент автомобильных дорог

Дорога к высокогорной Хевсурети закрыта из-за обрушения скалы

12:23 17.07.2023
© photo: Sputnik / StringerХевсурети - горные пейзажи
Хевсурети - горные пейзажи - Sputnik Грузия, 1920, 17.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Дорога будет открыта после завершения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Движение всех видов транспорта временно запрещено на 90 км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, ведущей в высокогорный район Хевсурети, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, в результате сильных дождей на 90 км автомагистрали Жинвали-Барисахо-Шатили (Скалы Гуро) обрушилась часть скалы, что создает угрозу для автомобилистов.
В настоящее время ведутся работы по очистке дороги от скальной массы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0