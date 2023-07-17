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Дорога в высокогорную Хевсурети открыта для всех видов транспорта
Дорога в высокогорную Хевсурети открыта для всех видов транспорта
Из-за сильных дождей на дорогу обрушилась часть скалы 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T19:07+0400
2023-07-17T19:07+0400
2023-07-17T19:07+0400
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хевсурети
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Движение транспорта на 90 км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, ведущей в высокогорный район Хевсурети, восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, в результате сильных дождей на 90 км автомагистрали Жинвали-Барисахо-Шатили (Скалы Гуро) обрушилась часть скалы, из-за чего движение всех видов транспортных средств пришлось временно запретить. С утра на участке велись работы по очистке дороги от скальной массы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
хевсурети
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грузия, новости, происшествия, хевсурети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, хевсурети, департамент автомобильных дорог
Дорога в высокогорную Хевсурети открыта для всех видов транспорта
Из-за сильных дождей на дорогу обрушилась часть скалы
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Движение транспорта на 90 км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, ведущей в высокогорный район Хевсурети, восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, в результате сильных дождей на 90 км автомагистрали Жинвали-Барисахо-Шатили (Скалы Гуро) обрушилась часть скалы, из-за чего движение всех видов транспортных средств пришлось временно запретить.
С утра на участке велись работы по очистке дороги от скальной массы.