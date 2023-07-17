https://sputnik-georgia.ru/20230717/doroga-v-vysokogornuyu-khevsureti-otkryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-279639707.html

Дорога в высокогорную Хевсурети открыта для всех видов транспорта

Дорога в высокогорную Хевсурети открыта для всех видов транспорта

Из-за сильных дождей на дорогу обрушилась часть скалы 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T19:07+0400

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грузия

новости

происшествия

хевсурети

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Движение транспорта на 90 км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили, ведущей в высокогорный район Хевсурети, восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, в результате сильных дождей на 90 км автомагистрали Жинвали-Барисахо-Шатили (Скалы Гуро) обрушилась часть скалы, из-за чего движение всех видов транспортных средств пришлось временно запретить. С утра на участке велись работы по очистке дороги от скальной массы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, хевсурети, департамент автомобильных дорог