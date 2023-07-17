https://sputnik-georgia.ru/20230717/festival-kofe-proydet-v-tbilisi-osenyu-279580476.html

Фестиваль кофе пройдет в Тбилиси осенью

Фестиваль кофе пройдет в Тбилиси осенью

Анонсирован и чемпионат по латте-арту, алкоголю и другие сюрпризы 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T10:02+0400

2023-07-17T10:02+0400

2023-07-17T10:02+0400

кофе

грузия

новости

культура

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251293035_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa1f6f514b4957bf93a215a0e058eb2d.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тбилисский фестиваль кофе во второй раз пройдет в столичном Underwheel Club на территории парка Мтацминда 22-24 сентября, говорится в сообщении организаторов. Гости фестиваля смогут познакомиться с представителями предприятий, работающих в кофейной индустрии, с различными интересными продуктами, попробовать и открыть для себя новинки. Организаторы предлагают множество различных мероприятий, среди которых выставка представителей кофейной индустрии, дегустация и продажа продукции. Помимо кофе на фестивале посетители смогут открыть для себя множество новых продуктов. Также можно будет посетить семинары, где профессионалы отрасли расскажут о кофе и различных интересных темах, актуальных для компаний, занимающихся производством. Анонсирован и чемпионат по латте-арту, алкоголю и другое. Музыкально-фестивальные дни оформит диджей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

кофе, грузия, новости, культура, тбилиси