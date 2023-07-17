https://sputnik-georgia.ru/20230717/festival-kofe-proydet-v-tbilisi-osenyu-279580476.html
Фестиваль кофе пройдет в Тбилиси осенью
Фестиваль кофе пройдет в Тбилиси осенью
Анонсирован и чемпионат по латте-арту, алкоголю и другие сюрпризы 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T10:02+0400
2023-07-17T10:02+0400
2023-07-17T10:02+0400
кофе
грузия
новости
культура
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тбилисский фестиваль кофе во второй раз пройдет в столичном Underwheel Club на территории парка Мтацминда 22-24 сентября, говорится в сообщении организаторов. Гости фестиваля смогут познакомиться с представителями предприятий, работающих в кофейной индустрии, с различными интересными продуктами, попробовать и открыть для себя новинки. Организаторы предлагают множество различных мероприятий, среди которых выставка представителей кофейной индустрии, дегустация и продажа продукции. Помимо кофе на фестивале посетители смогут открыть для себя множество новых продуктов. Также можно будет посетить семинары, где профессионалы отрасли расскажут о кофе и различных интересных темах, актуальных для компаний, занимающихся производством. Анонсирован и чемпионат по латте-арту, алкоголю и другое. Музыкально-фестивальные дни оформит диджей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кофе, грузия, новости, культура, тбилиси
кофе, грузия, новости, культура, тбилиси
Фестиваль кофе пройдет в Тбилиси осенью
Анонсирован и чемпионат по латте-арту, алкоголю и другие сюрпризы
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тбилисский фестиваль кофе во второй раз пройдет в столичном Underwheel Club на территории парка Мтацминда 22-24 сентября, говорится в сообщении организаторов.
Гости фестиваля смогут познакомиться с представителями предприятий, работающих в кофейной индустрии, с различными интересными продуктами, попробовать и открыть для себя новинки.
Организаторы предлагают множество различных мероприятий, среди которых выставка представителей кофейной индустрии, дегустация и продажа продукции. Помимо кофе на фестивале посетители смогут открыть для себя множество новых продуктов.
Также можно будет посетить семинары, где профессионалы отрасли расскажут о кофе и различных интересных темах, актуальных для компаний, занимающихся производством. Анонсирован и чемпионат по латте-арту, алкоголю и другое.
Музыкально-фестивальные дни оформит диджей.