https://sputnik-georgia.ru/20230717/gibel-15-letnego-podrostka-v-prigorode-tbilisi--kommentariy-kaladze-279631476.html

Гибель 15-летнего подростка в пригороде Тбилиси – комментарий Каладзе

Гибель 15-летнего подростка в пригороде Тбилиси – комментарий Каладзе

Подросток, по предварительной информации, погиб из-за удара током 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T14:23+0400

2023-07-17T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Подготовительные работы, которые велись администрацией района Ваке в Цхнети (пригород Тбилиси) на месте гибели 15-летнего подростка, не имеют никакого отношения к трагедии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. По информации СМИ, 10 июля 15-летний подросток в сквере в Цхнети дотронулся до провода, который был кустарно проведен от столба освещения до беседки. Рядом со сквером, по словам местных жителей, велись инфраструктурные работы. Как подчеркнул мэр, во время всех работ, которые проводятся в столице, конечно же, учитываются меры безопасности. Несчастный случай произошел 10 июля. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" УК Грузии.Ранее Каладзе призвал представителей СМИ не способствовать тиражированию лжи и дезинформации на фоне этой трагедии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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