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Грузия не расширяет дорогу в направлении России – департамент автодорог
Грузия не расширяет дорогу в направлении России – департамент автодорог
Оппозиционный телеканал выдал тендер на расширение выезда из Тбилиси за тендер на расширение дороги, ведущей в Россию, заявил департамент автодорог 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T12:43+0400
2023-07-17T12:43+0400
2023-07-17T13:07+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Информация о том, что на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, строится четырехполосная магистраль, является ложью, говорится в сообщении департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на агентство bm.ge в одном из репортажей распространил информацию о якобы тендере на строительство четырехполосной автомагистрали на дороге, связывающей Грузию с Россией. Говорится, что на проект выделено 12 миллионов лари, а задача четырехполосной магистрали – увеличить грузопоток на дороге в направлении России. В департаменте уточнили, что в действительности в сюжете речь идет о тендере на подготовку проекта и технико-экономического обоснования модернизации и строительства 11-километрового участка международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (17-28 км, Тбилиси-Натахтари). Информация о тендере является общедоступной, и департамент автомобильных дорог распространил ее сразу после объявления тендера, отметили в ведомстве.Как отмечают в департаменте, журналист, подготовивший сюжет, даже не пытался проверить информацию в компетентном органе и выстроил сюжет на заведомо ложной информации. Ранее в департаменте автомобильных дорог сообщили, что на участке Загеси-Натахтари (17- 27 км) автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 21 июня по 31 июля будут проводиться ремонтные работы. Что касается дороги, соединяющей Грузию с Россией, то в 2023 году власти запланировали построить еще один участок дороги в направлении России (Натахтари-Жинвали), превратив его в скоростную трассу. Кроме того, ведется строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс". Согласно приоритетам государственного бюджета, все работы по строительству тоннеля и по ремонту участка дороги в направлении Квешети-Коби завершаться в конце 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, россия, грузино-российские отношения
грузия, новости, тбилиси, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, россия, грузино-российские отношения
Грузия не расширяет дорогу в направлении России – департамент автодорог
12:43 17.07.2023 (обновлено: 13:07 17.07.2023)
Оппозиционный телеканал выдал тендер на расширение выезда из Тбилиси за тендер на расширение дороги, ведущей в Россию, заявил департамент автодорог
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Информация о том, что на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, строится четырехполосная магистраль, является ложью, говорится в сообщении департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на агентство bm.ge в одном из репортажей распространил информацию о якобы тендере на строительство четырехполосной автомагистрали на дороге, связывающей Грузию с Россией. Говорится, что на проект выделено 12 миллионов лари, а задача четырехполосной магистрали – увеличить грузопоток на дороге в направлении России.
"Хотим ответить на очередную ложь, распространяемую телеканалом "Мтавари", будто бы на дороге, связывающей с Россией, строится четырехполосная магистраль. Тендер, который используется в сюжете как факт, подтверждающий ложь, был объявлен департаментом автомобильных дорог Грузии на расширение выезда из Тбилиси. Это участок выезда из Тбилиси в Натахтари", – сказано в сообщении.
В департаменте уточнили, что в действительности в сюжете речь идет о тендере на подготовку проекта и технико-экономического обоснования модернизации и строительства 11-километрового участка международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (17-28 км, Тбилиси-Натахтари).
"Участок Тбилиси-Натахтари является частью скоростной автомагистрали Восток-Запад (Е60), то есть европейской международной магистрали, а не дорогой, соединяющей с Россией, как утверждают авторы сюжета", – говорится в сообщении.
Информация о тендере является общедоступной, и департамент автомобильных дорог распространил ее сразу после объявления тендера, отметили в ведомстве.
Как отмечают в департаменте, журналист, подготовивший сюжет, даже не пытался проверить информацию в компетентном органе и выстроил сюжет на заведомо ложной информации.
"Это служит лишь введению в заблуждение населения и интересам конкретной политической партии", – отмечено в сообщении.
Ранее в департаменте автомобильных дорог сообщили, что на участке Загеси-Натахтари (17- 27 км) автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 21 июня по 31 июля будут проводиться ремонтные работы.
Что касается дороги, соединяющей Грузию с Россией, то в 2023 году власти запланировали построить еще один участок дороги в направлении России (Натахтари-Жинвали), превратив его в скоростную трассу.
Кроме того, ведется строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы.
Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".
Согласно приоритетам государственного бюджета, все работы по строительству тоннеля и по ремонту участка дороги в направлении Квешети-Коби завершаться в конце 2023 года.