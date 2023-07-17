https://sputnik-georgia.ru/20230717/gruziya-ne-rasshiryaet-dorogu-svyazyvayuschuyu-s-rossiey---departament-avtomobilnykh-dorog-279627493.html

Грузия не расширяет дорогу в направлении России – департамент автодорог

Грузия не расширяет дорогу в направлении России – департамент автодорог

Оппозиционный телеканал выдал тендер на расширение выезда из Тбилиси за тендер на расширение дороги, ведущей в Россию, заявил департамент автодорог 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T12:43+0400

2023-07-17T12:43+0400

2023-07-17T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Информация о том, что на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, строится четырехполосная магистраль, является ложью, говорится в сообщении департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на агентство bm.ge в одном из репортажей распространил информацию о якобы тендере на строительство четырехполосной автомагистрали на дороге, связывающей Грузию с Россией. Говорится, что на проект выделено 12 миллионов лари, а задача четырехполосной магистрали – увеличить грузопоток на дороге в направлении России. В департаменте уточнили, что в действительности в сюжете речь идет о тендере на подготовку проекта и технико-экономического обоснования модернизации и строительства 11-километрового участка международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (17-28 км, Тбилиси-Натахтари). Информация о тендере является общедоступной, и департамент автомобильных дорог распространил ее сразу после объявления тендера, отметили в ведомстве.Как отмечают в департаменте, журналист, подготовивший сюжет, даже не пытался проверить информацию в компетентном органе и выстроил сюжет на заведомо ложной информации. Ранее в департаменте автомобильных дорог сообщили, что на участке Загеси-Натахтари (17- 27 км) автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 21 июня по 31 июля будут проводиться ремонтные работы. Что касается дороги, соединяющей Грузию с Россией, то в 2023 году власти запланировали построить еще один участок дороги в направлении России (Натахтари-Жинвали), превратив его в скоростную трассу. Кроме того, ведется строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс". Согласно приоритетам государственного бюджета, все работы по строительству тоннеля и по ремонту участка дороги в направлении Квешети-Коби завершаться в конце 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, россия, грузино-российские отношения