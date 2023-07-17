https://sputnik-georgia.ru/20230717/kakogo-chisla-yablochnyy-spas-2023-data-drevnego-prazdnika-279628556.html
Какого числа Яблочный Спас 2023? Дата древнего праздника
Какого числа Яблочный Спас 2023? Дата древнего праздника
В августе православные ежегодно отмечают Яблочный Спас – древний праздник земледельческого календаря 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T16:23+0400
2023-07-17T16:23+0400
2023-07-17T16:23+0400
справки
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Яблочный Спас, как и Медовый, и Ореховый, приурочен ко времени созревания фруктов, овощей, зерновых культур и других даров земли. Все три Спаса в церковном календаре связаны с Сыном Божьим и его деяниями. "Спас" – это сокращенная форма от слова Спаситель. Какого числа отмечают Яблочный Спас в 2023 году и с каким церковным праздником он связан, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Яблочный Спас? Второй Спас ежегодно отмечают 19 августа. В садах в это время начинается сбор урожая яблок, поэтому в народе его называют Яблочный. Православные в Яблочный Спас отмечают Преображение Господне. В этот день в церковь несут корзины с фруктами – яблоками, виноградом и другими плодами первого урожая, так как кушать фрукты до освещения по народному поверью запрещалось. В Яблочный Спас продолжается Успенский пост, поэтому из освященных фруктов и ягод затем готовили различные постные вкусности. По обычаю, в каждом доме на стол обязательно подавали блюдо из яблок. В старину люди верили, что в Яблочный Спас фрукты, особенно яблоки, обретают магическую силу. Поэтому с первым съеденным плодом загадывали желание, которое непременно сбывалось. А девушки, вплетая яблочные листики в венки, просили у яблонь красоты и молодости. Яблочный Спас по народному календарю совпадает с проводами лета, так как с 19 августа начинает холодать. По обычаю, вечером люди выходили в поля, чтобы встретить с песнями и хороводами приходящую осень. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Какого числа Яблочный Спас 2023? Дата древнего праздника
В августе православные ежегодно отмечают Яблочный Спас – древний праздник земледельческого календаря
Яблочный Спас, как и Медовый, и Ореховый, приурочен ко времени созревания фруктов, овощей, зерновых культур и других даров земли.
Все три Спаса в церковном календаре связаны с Сыном Божьим и его деяниями. "Спас" – это сокращенная форма от слова Спаситель.
Какого числа отмечают Яблочный Спас в 2023 году и с каким церковным праздником он связан, читайте в Sputnik Грузия
.
Какого числа Яблочный Спас?
Второй Спас ежегодно отмечают 19 августа. В садах в это время начинается сбор урожая яблок, поэтому в народе его называют Яблочный.
Православные в Яблочный Спас отмечают Преображение Господне. В этот день в церковь несут корзины с фруктами – яблоками, виноградом и другими плодами первого урожая, так как кушать фрукты до освещения по народному поверью запрещалось.
В Яблочный Спас продолжается Успенский пост, поэтому из освященных фруктов и ягод затем готовили различные постные вкусности. По обычаю, в каждом доме на стол обязательно подавали блюдо из яблок.
В старину люди верили, что в Яблочный Спас фрукты, особенно яблоки, обретают магическую силу. Поэтому с первым съеденным плодом загадывали желание, которое непременно сбывалось. А девушки, вплетая яблочные листики в венки, просили у яблонь красоты и молодости.
Яблочный Спас по народному календарю совпадает с проводами лета, так как с 19 августа начинает холодать. По обычаю, вечером люди выходили в поля, чтобы встретить с песнями и хороводами приходящую осень.
Материал подготовлен на основе открытых источников.