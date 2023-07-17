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Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона стал Хвича Кварацхелия
Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона стал Хвича Кварацхелия
Нападающий сборной Грузии и чемпиона Италии "Наполи" набрал 254 очка 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T15:03+0400
2023-07-17T15:03+0400
2023-07-17T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Спортивные журналисты Грузии по результатам опроса издания "Сарбиэли" назвали атакующего полузащитника национальной сборной по футболу и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия лучшим футболистом страны сезона 2022/2023. Из 85 журналистов, принявших участие в опросе, только один присудил 22-летнему Кварацхелия второе место, все остальные отдали ему первенство. Хвича улучшил по проценту очков результат сезона 2002/03, когда лучшим был признан защитник сборной и итальянского "Милана" Каха Каладзе. Хвича получил приз "Сарбиэли" во второй раз. Ранее спортивные журналисты признали его лучшим игроком по итогам сезона 2020/2021. Нападающий сборной Грузии и чемпиона Италии "Наполи" набрал 254 очка, нападающий французского "Мец" Георгий Микаутадзе занял второе место (130 очков), а вратарь "Валенсии" Георгий Мамардашвили (102) занял третье место. В прошлом сезоне лучшим футболистом Грузии был признан Георгий Мамардашвили. Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Кварацхелия стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, италия, хвича кварацхелия, каха каладзе, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, италия, хвича кварацхелия, каха каладзе, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу
Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона стал Хвича Кварацхелия
Нападающий сборной Грузии и чемпиона Италии "Наполи" набрал 254 очка
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Спортивные журналисты Грузии по результатам опроса издания "Сарбиэли" назвали атакующего полузащитника национальной сборной по футболу и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия лучшим футболистом страны сезона 2022/2023.
Из 85 журналистов, принявших участие в опросе, только один присудил 22-летнему Кварацхелия второе место, все остальные отдали ему первенство. Хвича улучшил по проценту очков результат сезона 2002/03, когда лучшим был признан защитник сборной и итальянского "Милана" Каха Каладзе.
"Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас, кто принял участие в опросе. Для меня эта премия очень ответственная и радостная, и я постараюсь еще много раз прославить свою страну, больше работать и достигнуть большего. Большое спасибо болельщикам, которые всегда меня поддерживают и всегда подбадривают", – написал Кварацхелия.
Хвича получил приз "Сарбиэли" во второй раз. Ранее спортивные журналисты признали его лучшим игроком по итогам сезона 2020/2021.
Нападающий сборной Грузии и чемпиона Италии "Наполи" набрал 254 очка, нападающий французского "Мец" Георгий Микаутадзе занял второе место (130 очков), а вратарь "Валенсии" Георгий Мамардашвили (102) занял третье место.
В прошлом сезоне лучшим футболистом Грузии был признан Георгий Мамардашвили.
Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе.
Кварацхелия стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.