https://sputnik-georgia.ru/20230717/luchshim-futbolistom-gruzii-proshlogo-sezona-stal-khvicha-kvaratskheliya-279630521.html

Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона стал Хвича Кварацхелия

Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона стал Хвича Кварацхелия

Нападающий сборной Грузии и чемпиона Италии "Наполи" набрал 254 очка 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T15:03+0400

2023-07-17T15:03+0400

2023-07-17T15:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Спортивные журналисты Грузии по результатам опроса издания "Сарбиэли" назвали атакующего полузащитника национальной сборной по футболу и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия лучшим футболистом страны сезона 2022/2023. Из 85 журналистов, принявших участие в опросе, только один присудил 22-летнему Кварацхелия второе место, все остальные отдали ему первенство. Хвича улучшил по проценту очков результат сезона 2002/03, когда лучшим был признан защитник сборной и итальянского "Милана" Каха Каладзе. Хвича получил приз "Сарбиэли" во второй раз. Ранее спортивные журналисты признали его лучшим игроком по итогам сезона 2020/2021. Нападающий сборной Грузии и чемпиона Италии "Наполи" набрал 254 очка, нападающий французского "Мец" Георгий Микаутадзе занял второе место (130 очков), а вратарь "Валенсии" Георгий Мамардашвили (102) занял третье место. В прошлом сезоне лучшим футболистом Грузии был признан Георгий Мамардашвили. Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Кварацхелия стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, италия, хвича кварацхелия, каха каладзе, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу