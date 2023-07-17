https://sputnik-georgia.ru/20230717/magnitnye-buri-v-avguste-2023-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-279642916.html

Магнитные бури в августе 2023: что делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в августе 2023: что делать в неблагоприятные дни

В августе 2023 года прогнозируют несколько магнитных бурь – специалисты считают, что неблагоприятные дни серьезно повлияют на многих жителей нашей планеты 17.07.2023, Sputnik Грузия

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справки

магнитная буря

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Облегчить в неблагоприятные дни свое состояние можно, если знать точные даты магнитных бурь в августе. В какие дни в августе 2023 года ожидаются магнитные бури и что делать в неблагоприятные дни, чтобы избежать плохого самочувствия, читайте в Sputnik Грузия. Магнитные бури в августе Первая магнитная буря в августе ожидается 2-4 числа. В эти дни ожидается слабая магнитная буря, которую в основном почувствуют только лица, зависимые от погоды. Следующая магнитная буря ожидается 14-16 августа. Пик магнитной бури приходится на 14 августа – геомагнитное возмущение в это время достигнет 5 баллов и повлияет как на метеозависимых, так и на людей с хроническими болезнями и на вполне здоровых. Еще одна магнитная буря ожидается 19-21 августа – пик достаточно сильного геомагнитного возмущения приходится на 20 число. В остальные дни слабые магнитные бури будут сменять более сильные и наоборот. Последнюю и самую продолжительную магнитную бурю прогнозируют специалисты с 25 по 28 августа. Особенно неблагоприятными будут 26 и 27 августа. В эти дни осторожность следует проявлять как метеозависимым, так и вполне здоровым людям. Неблагоприятные дни – что делать? На магнитные бури реагируют больше половины жителей нашей планеты. Следовательно, у многих в неблагоприятные дни бывают недомогания, перепады настроения и проблемы со сном. Поэтому людям, остро реагирующим на смену погоды, с хроническими заболеваниями и психическими проблемами специалисты рекомендуют позаботиться о своем здоровье. Перегружать организм тяжелой пищей, спиртным, никотином и кофеином в дни магнитных бурь не стоит и здоровым людям. Врачи всем советуют хорошо выспаться перед неблагоприятным днем, а с утра принять контрастный душ. Утренняя гимнастика, пробежка или прогулка, улучшив циркуляцию крови в организме, поможет избежать головной боли, которая часто беспокоит в дни магнитных бурь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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