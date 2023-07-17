https://sputnik-georgia.ru/20230717/nepogoda-sozdala-problemy-zhitelyam-imereti--povrezhden-dom-yustitsii-279624364.html

Непогода создала проблемы жителям Имерети – поврежден Дом юстиции

Непогода создала проблемы жителям Имерети – поврежден Дом юстиции

Для граждан, желающих воспользоваться сервисами ведомства, задействованы мобильные Дома юстиции 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T11:40+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Сильный дождь повредил инфраструктуру Дома юстиции в городе Кутаиси на западе Грузии, в связи с чем оказание услуг в филиале временно приостановлено, сообщает пресс-служба. Для желающих воспользоваться услугами ведомства мобилизованы передвижные Дома юстиции, где можно будет получить готовые документы и подать заявление. Кроме того, можно обратиться в филиалы Дома юстиции в Хони, Гегути и Цхалтубо. В результате обильных осадков в ночь на понедельник были затоплены и первые этажи домов жителей нескольких улиц Кутаиси. Особенно пострадали дома на улице Церетели – повреждена техника, мебель. Дороги и тротуары также затоплены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, кутаиси, тбилиси, имерети, дом юстиции