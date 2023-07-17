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Омар Мхеидзе познакомил с Грузией миллионы людей – премьер о смерти Народного артиста
Омар Мхеидзе познакомил с Грузией миллионы людей – премьер о смерти Народного артиста
В течение десятилетий Омар Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T19:27+0400
2023-07-17T19:27+0400
2023-07-17T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования членам семьи и друзьям известного грузинского танцора Омара Мхеидзе в связи с кончиной народного артиста. Известный грузинский танцор, народный артист Грузии Омар Мхеидзе скончался на 89-м году жизни в понедельник, 17 июля. По словам главы правительства, Омар Мхеидзе на протяжении десятилетий верно служил развитию и популяризации грузинского фольклора. С 1953 года в течение десятилетий Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии и одним из основателей кинокомпании "Джим Шванте" ("Соль Сванети"). В 2011 году возле Тбилисского концертного зала (Филармония) была открыта звезда имени Омара Мхеидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, тбилисский концертный зал, тбилиси, кто ушел из жизни в 2023 году?
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, тбилисский концертный зал, тбилиси, кто ушел из жизни в 2023 году?
Омар Мхеидзе познакомил с Грузией миллионы людей – премьер о смерти Народного артиста
В течение десятилетий Омар Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования членам семьи и друзьям известного грузинского танцора Омара Мхеидзе в связи с кончиной народного артиста.
Известный грузинский танцор, народный артист Грузии Омар Мхеидзе скончался на 89-м году жизни в понедельник, 17 июля.
"Искренне поддерживаю и выражаю соболезнования членам семьи, друзьям и всему нашему обществу", – написал Гарибашвили.
По словам главы правительства, Омар Мхеидзе на протяжении десятилетий верно служил развитию и популяризации грузинского фольклора.
"Его творчество познакомило миллионы людей во всем мире с Грузией как с древней и самобытной страной, а на родине принесло любовь и признание народа", – написал Гарибашвили.
С 1953 года в течение десятилетий Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии и одним из основателей кинокомпании "Джим Шванте" ("Соль Сванети").
В 2011 году возле Тбилисского концертного зала (Филармония) была открыта звезда имени Омара Мхеидзе.