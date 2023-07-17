https://sputnik-georgia.ru/20230717/omar-mkheidze-poznakomil-s-gruziey-milliony-lyudey--premer-o-smerti-narodnogo-artista-279640038.html

Омар Мхеидзе познакомил с Грузией миллионы людей – премьер о смерти Народного артиста

Омар Мхеидзе познакомил с Грузией миллионы людей – премьер о смерти Народного артиста

В течение десятилетий Омар Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T19:27+0400

2023-07-17T19:27+0400

2023-07-17T19:27+0400

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кто ушел из жизни в 2023 году?

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования членам семьи и друзьям известного грузинского танцора Омара Мхеидзе в связи с кончиной народного артиста. Известный грузинский танцор, народный артист Грузии Омар Мхеидзе скончался на 89-м году жизни в понедельник, 17 июля. По словам главы правительства, Омар Мхеидзе на протяжении десятилетий верно служил развитию и популяризации грузинского фольклора. С 1953 года в течение десятилетий Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии и одним из основателей кинокомпании "Джим Шванте" ("Соль Сванети"). В 2011 году возле Тбилисского концертного зала (Филармония) была открыта звезда имени Омара Мхеидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, тбилисский концертный зал, тбилиси, кто ушел из жизни в 2023 году?