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Премьера Узбекистана ждут в Грузии
Премьера Узбекистана ждут в Грузии
Глава правительства Узбекистана встретится с грузинским коллегой как тет-а-тет, так и в расширенном формате 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T10:59+0400
2023-07-17T10:59+0400
2023-07-17T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в понедельник прибудет в Грузию с официальным визитом, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Официальная церемония встречи состоится в администрации правительства в Тбилиси. В рамках визита запланирована встреча премьер-министра Узбекистана с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили как тет-а-тет, так и в расширенном формате. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 28 лет в Грузии так и не открылось посольство Узбекистана. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, узбекистан, абдулла арипов, ираклий гарибашвили, тбилиси
грузия, новости, политика, узбекистан, абдулла арипов, ираклий гарибашвили, тбилиси
Премьера Узбекистана ждут в Грузии
10:59 17.07.2023 (обновлено: 11:11 17.07.2023)
Глава правительства Узбекистана встретится с грузинским коллегой как тет-а-тет, так и в расширенном формате
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в понедельник прибудет в Грузию с официальным визитом, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Официальная церемония встречи состоится в администрации правительства в Тбилиси. В рамках визита запланирована встреча премьер-министра Узбекистана с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили как тет-а-тет, так и в расширенном формате.
Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 28 лет в Грузии так и не открылось посольство Узбекистана. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.