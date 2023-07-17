https://sputnik-georgia.ru/20230717/premera-uzbekistana-zhdut-v-gruzii-279624223.html

Премьера Узбекистана ждут в Грузии

Премьера Узбекистана ждут в Грузии

Глава правительства Узбекистана встретится с грузинским коллегой как тет-а-тет, так и в расширенном формате 17.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в понедельник прибудет в Грузию с официальным визитом, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Официальная церемония встречи состоится в администрации правительства в Тбилиси. В рамках визита запланирована встреча премьер-министра Узбекистана с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили как тет-а-тет, так и в расширенном формате. Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 28 лет в Грузии так и не открылось посольство Узбекистана. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, узбекистан, абдулла арипов, ираклий гарибашвили, тбилиси