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Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в рамках "зерновой сделки" – МИД
Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в рамках "зерновой сделки" – МИД
Пшеница на бирже в Чикаго (США) в понедельник дорожает на 3,4% после комментариев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по зерновой сделке 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, РФ отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря, заявило министерство иностранных дел России. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.МИД отметил, что российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен секретариат ООН.Пшеница на бирже в Чикаго (США) в понедельник дорожает на 3,4% после комментариев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по зерновой сделке. По состоянию на 12:23 мск (13:23 по тбилисскому времени) сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 3,37% – до $6,84 за бушель.Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, черное море, стамбул, владимир путин, оон, мид россии, украина, обострение ситуации вокруг украины
Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в рамках "зерновой сделки" – МИД
15:48 17.07.2023 (обновлено: 16:07 17.07.2023)
Пшеница на бирже в Чикаго (США) в понедельник дорожает на 3,4% после комментариев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по зерновой сделке
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, РФ отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря, заявило министерство иностранных дел России.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
МИД отметил, что российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен секретариат ООН.
"Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле. Без участия России "черноморская инициатива" прекращает свое функционирование с 18 июля", – говорится в заявлении ведомства.
Пшеница на бирже в Чикаго (США) в понедельник дорожает на 3,4% после комментариев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по зерновой сделке. По состоянию на 12:23 мск (13:23 по тбилисскому времени) сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 3,37% – до $6,84 за бушель.
Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.