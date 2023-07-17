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С осени в Грузии расширяется возможность получения трудового ВНЖ

С осени в Грузии расширяется возможность получения трудового ВНЖ

Трудовой вид на жительство Грузия выдает на срок от 6 месяцев до года 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Трудовой вид на жительство в Грузии с 1 сентября 2023 года можно будет получить двумя способами. Согласно вступающим в силу изменениям в закон "О положении иностранцев и лиц без гражданства", с 1 сентября трудовой вид на жительство будет выдаваться зарегистрированным в Минтруда трудовым мигрантам, а также иностранным гражданам, занятым предпринимательской деятельностью. Трудовыми мигрантами являются иностранцы, трудоустроенные в грузинских компаниях, которых компания зарегистрировала в Минтруда Грузии. В обоих случаях для получения вида на жительство иностранец должен представить документы, подтверждающие его работу или предпринимательскую деятельность в Грузии, и справку, что его ежемесячный доход или зарплата не ниже пятикратного объема прожиточного минимума, или годовой оборот компании на каждого иностранца составляет не менее 50 тысяч лари.Трудовой вид на жительство в Грузии выдается на срок от 6 месяцев до года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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