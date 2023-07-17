https://sputnik-georgia.ru/20230717/skolko-turistov-prinyala-gruziya-s-nachala-goda--novye-dannye-279640865.html
Сколько туристов приняла Грузия с начала года – новые данные
Сколько туристов приняла Грузия с начала года – новые данные
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2023 года осуществили граждане Турции – 582,5 тысячи, что более чем в два раза больше, чем в 2022 году 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T20:11+0400
2023-07-17T20:11+0400
2023-07-17T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года на 74%. Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 90,8%. Лидеры по визитам в Грузию Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2023 года осуществили граждане Турции – 582,5 тысячи, что более чем в два раза больше, чем в 2022 году, и на 16,6% больше, чем в первом полугодии 2019 года. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68,1% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем (31,1% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались более 518 тысяч путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная администрация туризма грузии
грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная администрация туризма грузии
Сколько туристов приняла Грузия с начала года – новые данные
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2023 года осуществили граждане Турции – 582,5 тысячи, что более чем в два раза больше, чем в 2022 году
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Грузия в январе-июне восстановила показатели 2019 года на 74%.
Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 90,8%.
Лидеры по визитам в Грузию
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2023 года осуществили граждане Турции – 582,5 тысячи, что более чем в два раза больше, чем в 2022 году, и на 16,6% больше, чем в первом полугодии 2019 года.
Пятерка стран по числу международных визитов в Грузию в январе-июне 2023 года
Страна
Число визитов, тысяч
Рост, %
Турция
582,5
122,2
Россия
577,6
133,7
Армения
397,1
102,8
Израиль
106,5
26,0
Азербайджан
85,8
29,2
Как приезжают туристы в Грузию
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68,1% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем (31,1% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались более 518 тысяч путешественников.