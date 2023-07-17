https://sputnik-georgia.ru/20230717/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-17-do-23-iyulya-279621912.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 июля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 июля

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает жаркая погода 17.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Синоптики прогнозируют в основном солнечную и жаркую погоду без осадков на этой неделе в Тбилиси. В понедельник, 17 июля, в столице будет преимущественно солнечно. Максимальная температура воздуха днем зафиксируется на отметке плюс 28 градусов тепла. Скорость ветра составит 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:32. Во вторник, 18 июля, в Тбилиси ожидается солнечная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:41. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:31. В среду, 19 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:42. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:31. В четверг, 20 июля, в Тбилиси сохранится солнечная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 19 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:30. В пятницу, 21 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:43. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса, а днем прогреется до 34 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:34. В субботу, 22 июля, в Тбилиси будет частично облачно без осадков. Восход солнца будет в 05:44. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, днем воздух прогреется до 35 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:28. В воскресенье, 23 июля, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода без осадков. Восход солнца будет в 05:45. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:28.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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